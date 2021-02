Mafer Pérez, luciendo muy bella y elegante, adelantó cuando es el estreno del nuevo programa 'Soy el mejor'

Mafer Pérez anima a sus seguidores a estar pendientes de su nuevo trabajo en televisión. Luciendo hermosa y elegante, indicó que mañana martes 22 de febrero será el gran estreno de la nueva producción de TC Televisión, 'Soy el mejor'.

Mafer Pérez, a través de sus redes sociales, promocionó muy entusiasmada el gran inicio del programa de concursos de talentos que será transmitido en señal abierta para todo Ecuador. Donde estará participando junto a otros grandes de sus colegas.

La bella presentadora publicó una serie de tres fotografías en su cuenta de Instagram @mafernandapr en las cuales aparece vistiendo una blusa con estampado de animal print, una minifalda de cuerina en color beige y unas botas, del mismo color. Su cabello lo lleva con un gran peinado hacia atrás, dejando suelta la melena.

En el post en el que hizo mención a la hora y día del estreno del programa de baile, además, bromea asegurando que no se le da lo de posar ante el lente de una cámara. Porque no puede contener su risa, aunque quiera, como ella misma dice, "posar bonito".

María Fernanda Pérez Rivera, nacida en Manta, en entrevistas recientes ha comentado el gran reto que es participar en esta producción televisiva, aunque sus ganas de hacerlo bien la motivan tratar de conseguir un buen papel dentro del show.

La propuesta para retornar a TC Televisión la recibí la tarde en la que salía de mi antigua casa televisiva. Me gustó mucho la propuesta, me invitaban a formar parte de 'Soy el mejor', el siguiente nivel; que no solo es show y baile sino que tiene una causa social y eso es lo que más me motiva del reality, además de ser también conductora del segmento de farándula de 'De casa en casa': Para la oreja; que es territorio en el que aún estoy aprendiendo”, explico Mafer en entrevista con el diario El Universo de Ecuador.