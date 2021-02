Fiorella Bruno afirma que no perderá el tiempo en un presentador que “no vale la pena”

Entre dimes y diretes, Fiorella Bruno declaró que no perderá su tiempo ni su dinero en demandas hacia el presentador de farándula que la “atacó” en varias oportunidades en un espacio de entretenimiento. Sin decir nombres, la ex participante de los programas “Combate” y “BLN” afirmó que este hombre era un “hipócrita” y “poco profesional”.

“No perdería mi tiempo y tampoco mi plata. A mí me cuesta muchísimo ganarme cada centavo y tengo un hijo que mantener como para perder mi tiempo en un presentador que realmente no vale la pena. Así sea muy estudiado, lo felicito. Pero le falta muchísimo todavía por aprender y prepararse… es cero profesional, es súper hipócrita, es una persona que nunca ve las cosas positivas. Entonces yo preferí alejarme y no tener problemas con él… ni tampoco dejarlo en mal plan, porque si él está ahí por tanto tiempo ha de ser por algo… pero buen presentador no está”, sostuvo al hablar con “En Contacto”.

Dieter Hoffmann se sintió aludido por palabras de Fiorella Bruno

Y si bien dicen que el que se pica es porque ají come, el presentador del programa On Line “Ful Farándula”, Dieter Hoffmann, aseveró que “todo lo que dijo Fiorella (Bruno) esta mañana en contra del presentador de farándula de un canal digital, fue dirigido mí", y según la revista ExtraEc no se pondrá "pico a pico" con la situación además de no entender la actitud de la estrella de televisión.

"Por gusto se ataca, lo que pasa es que todos los mediáticos quieren que solo se le diga cosas bonitas, pero no soportan cuando se le dice alguna verdad… No tengo nada en contra de ella, se la respeta como dama, pero no siempre se le puede estar lanzando flores y decirle cosas lindas. Al pan pan y al vino vino", puntualizó el presentador a la revista digital.

Fiorella Bruno celebra el cumpleaños de su pequeño

Pese a los tragos amargos que la han hecho alejarse de la pantalla del entretenimiento, Fiorella compartió en sus redes sociales un abre boca de lo que fue la celebración de cumpleaños de su hijo Vittorio. “Que bello está enorme”, “Qué hermoso”, “Dios lo bendiga por 100 años más”, “Qué bella decoración y el cumpleañero”, son parte de los mensajes que se leen en la sección de comentarios desde la cuenta de Instagram del propio mini influencer.