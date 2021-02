María Fernanda Ríos rompe el silencio sobre la nueva relación de su ex esposo

En la semana del Día del Amor y la Amistad la flecha de cupido tuvo mucho protagonismo. Esta vez ha sido el colombiano Miguel Ángel Álvarez el encargado de presumir su nueva relación, con Clara Diago. Después de su divorcio con María Fernanda Ríos, el modelo compartió una galería este 14 de febrero con su actual pareja y escribió “La casualidad mas linda @claradiago_oficial”. La respuesta de los seguidores fue etiquetar a Mafer para conocer su reacción ante la noticia.

Como muestra de su buen sentido del humor, la empresaria compartió un clip en el que pide “qué regrese el ganado”. “De última hora, atención a toda la nación. Falsa alarma, ya no me voy pa´ Colombia. Que regrese el ganado, venga. Si, si, falsa alarma, ya puede venir, ven”, fue el mensaje indirecto que dejó caer la diseñadora de modas en su perfil de Instagram, mientras lucía uno de sus vestidos, rojo estampado con flores blancas.

Después de tanta insistencia por parte de los seguidores, Mafer se tomó la tarea de publicar un comunicado a través de sus Instagram Stories en el que afirmó que si sentía dolor pero que no hablaría mal de su ex. Además compartió unas declaraciones para el programa “En Contacto”. El presentador le pregunta en el clip por qué nombró Colombia y si esto tuvo que ver con el reciente anuncio de su ex esposo.

Mafer explicó “pude haber dicho cualquier otra lugar… México, Europa… la gente debe saber cómo soy yo. Si yo hago un chiste de esa forma, está más que lógico que es un sarcasmo que a mi me tiene sin cuidado…”. Al insistir en que seguramente no le interesaba el caso, la diseñadora aseveró “Si yo lo dejé, es obvio que tiene que andar con otra ya… no voy a opinar de ellos, déjenlo tranquilo”.

Maria Fernanda Ríos está enfocada en sus proyectos

En 2019, a cuatro meses de haberse casado por civil, la actriz Mafer anunció su separación. "Sé que todos tenemos un compromiso con nuestros fans, pero en esta ocasión quiero disculparme y espero que todos comprendan que tanto Miguel como yo estamos pasando por un momento muy difícil, que necesitamos tener total privacidad y la comprensión de todos ustedes".

Desde entonces, la estrella se ha enfocado en sus proyectos personales, y este 2021 lanzó su nueva colección MFR invierno, una línea de piezas muy variadas. “Hay nuevas tendencias, hay que acoplarse al nuevo estilo de vida y ya hace un mes y medio venimos con la fabricación de la temporada MFR, de la temporada 2021. Vamos a tener vestidos, trajes de baño, conjuntos de estampados, shorts, faldas shorts, crop tops y una chaqueta que identifica mi marca”, explicó la emprendedora según El Universo.

