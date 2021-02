Taylor Swift revela cómo el "apoyo" de Joe Alwyn le dio confianza para hablar de política

"Como músico, siempre me dijeron que es mejor mantenerme fuera de la política", dijo Taylor Swift en una nueva entrevista con Vanity Fair. Mientras discutía la creación de su canción, "Only The Young", la cantante explicó cómo, después de permanecer callada durante el período previo a las elecciones presidenciales de 2016 y la primera mitad del mandato de Donald Trump en la Casa Blanca, sintió que finalmente tenía que hablar.

La estrella explico: "La presidencia de Trump me obligó a apoyarme y educarme. Me encontré hablando del gobierno y la presidencia y la política con mi novio Joe Alwyn,quien me apoyó en hablar… Empecé a hablar con mi familia y amigos sobre política, aprender todo lo que pude sobre dónde estoy", agregó. En 2018, Taylor rompió su silencio para respaldar al demócrata Phil Bredesen en la carrera por el Senado de Tennessee contra la republicana Marsha Blackburn.

El senador Blackburn se defendería del desafío. A pesar del dolor de ver a su candidato perder, Taylor dijo que estaba contenta de haber alzado la voz. "Estoy orgullosa de haber pasado el miedo y la duda de sí mismo, y de apoyar el liderazgo que nos lleva más allá de este momento divisivo y desgarrador en el tiempo". La estrella habló de cómo escribió "Only the Young", una canción que debutó en su documental de 2020, “Miss Americana”, y tiene el Oscar zumbando a su alrededor, después de los exámenes intermedios de 2018.

Taylor Swift rompió el silencio con Vanity Fair

"Casi todo el proceso de crear esa canción, estaba luchando contra las lágrimas porque estaba muy triste por los resultados de las elecciones de mitad de período en mi estado, y las pérdidas que enfrentan los excelentes candidatos demócratas en estados como Georgia y Texas", dijo a Vanity Fair. "No quería que la derrota y la desesperanza que sentía por el futuro de nuestro país me sacaran lo mejor de mí. No quería llorar. Quería tener esperanza. Escribir 'Only the Young' me ayudó a superar ese momento de mi vida y me dio la esperanza de seguir luchando por lo que creo que es correcto".

Aunque Joe ha apoyado las inclinaciones políticas de Taylor, ella también ha apoyado su carrera profesional. Recientemente, Joe reveló su participación en la adaptación de Hulu y BBC 3 de “Conversations With Friends”. Taylor, de una manera "discreta, no me prestes atención", apoyó a su novio con un "Me gusta" en su publicación de Instagram anunciando el nuevo programa.

