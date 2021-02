Niurka Marcos vuelve a defender a Vicente Fernández por las acusaciones de abuso sexual en su contra

Yo lo defiendo también, yo creo que él tiene una carrera intachable es un ídolo de la música mexicana y que todos nosotros debemos defenderlo y apoyarlo", dijo Niurka Marcos.

Estas declaraciones las emitió Niurka Marcos a los medios de comunicación, al ser cuestionada sobre la reciente denuncia de abuso sexual que emitió Lupita Castro, contra el cantante de música ranchera Vicente Fernández.

Niurka Marcos y sus escándalos

Tantos años de experiencia, para que aparezca alguien 40 años después a distorsionar, distraer, difamar hay muchas formas de decirlo. 40 años después, creo que es una burla o una falta de respeto la credibilidad de cualquier persona de cualquier etapa, de cualquier edad y de cualquier nivel económico social”, continuó Marcos.

"Que se lo lleven por haber hecho eso, pero a tiempo no 16 años después”

Y es que la cantante Lupita Castro decidió contar que 'El Charro de Huentitán' la violentó sexualmente cuando ella tenía 17 años, y peor aún, todavía no había estado íntimamente con nadie. Estas acusaciones se dan luego del escandalo desatado por unas fotos de varias fans, donde se aparece el cantante tocando los senos de las chicas.

Abusó sexualmente de mí… No me atrevería (a mentir) porque no soy esa persona… Fue a los 17 años, era menor de edad y era virgen”, relató Lupita en una entrevista con el programa Chisme en Vivo.

Al parecer el hecho sucedió, según cuenta Castro, durante una cena a la que fue invitada por Vicente, en la que Lupita tomó un trago que la dejó mareada. Fernández le habría dicho a Castro que fueran a un sillón y fue cuando empezó a abusar de ella. “Yo le dije, no, no y no”, agregó la cantante.

La vedette se mantuvo a favor de Vicente Fernández y puso como ejemplo el reciente caso de violación del actor Ricardo 'N' Crespo, contra su hija de 14 años, el cual fue encarcelado por la denuncia interpuesta por la madre de la menor.

Eso sí es una denuncia a tiempo, como debe de ser, yo felicito a la mamá o a la familia… Los felicito porque a tiempo hacen la denuncia porque deben hacer. Que se lo lleven por haber hecho eso, pero a tiempo no 16 años después”, concluyó Niurka Marcos.

