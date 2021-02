Lucero: “Quiero contarles que me contagié de COVID"

Lucero la cantante mexicana es una más de las celebridades que integran la lista de los contagiados por la pandemia de Covid-19. La también actriz relató cómo afrontó esos duros días, además de que dijo sentirse culpable por haber contagiado a su hija, Lucerito.

Lucero reveló que contrajo la enfermedad hace ya varias semanas. Posterior al concierto vía streaming que llevó a cabo; sin embargo, dijo que la noticia la impresionó puesto que siempre respeto las normas de bioseguridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.

La actriz detalló en su canal de YouTube, en el que tiene un programa llamado 'Mucho que contar', que no quería hacerlo público hasta que la situación no fuese de gravedad.

Quiero contarles que me contagié de COVID, estuve contagiada y ya salí de ello afortunadamente, gracias a Dios, y hay muchos factores que ayudaron a que yo esté bien. Se los quiero contar porque no es algo que haya que esconder, es una situación mundial a la cual todos estamos expuestos“, reveló Lucero.

La mexicana expresó que decidió hacerse la prueba porque tuvo pequeñas incomodidades de salud que la hicieron pensar en la enfermedad, y que cuando lo supo la invadió el temor.

El día que yo me entero y descubro por medio de una prueba PCR que soy positiva, inmediatamente siento lógicamente mucho miedo, temor, comienzo a pensar cómo me va a tocar a mí. Hubiera preferido no pasar nunca por este contagio, he sido muy afortunada, pero intentaba no contagiarme nunca", comentó la artista.