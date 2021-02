El gran 'maestro' incansable Christian Suzuki no sigue en MasterChef Ecuador

Suzuki, tal vez, sea el participante más querido por la audiencia del reality show de cocina MasterChef Ecuador; sin embargo, eso no fue suficiente para impedir ser el nuevo eliminado del concurso. Y es que su 'Cuack number 2', no logró deleitar lo suficiente el paladar de los chefs.

Christian Suzuki tuvo que dejar su delantal y utensilios de cocina y despedirse de su sueño de convertirse en el mejor cocinero aficionado de Ecuador. La decisión fue difícil y muy apretada para el panel calificador, pero debían definir quienes serían los cuatro mejores de la noche.

Los retos del programa comenzaron con una primera fase donde los concursantes podían hacer libre elección de lo que querían preparar, contando con una entrada, plato fuerte y postre. Siendo observados por el chef invitado Jerome.

Carla, Daniella, Roberto y Manuel siguen en la contienda

Una grata sorpresa se dio a la media hora de la elaboración del platillo. La chef Carolina anunció: "Uno de ustedes van apagar sus fogones y subir directamente al balcón", y el gran afortunado fue Roberto. Esto luego de que la chef diera una probadita a la cocción de todos.

Es así como quedaban en competencia Suzuki, Daniella, Carla y Manuel, siendo este último el que mejor preparó el postre, aunque no maravilló, como expresó la chef Irene González. “No hay un postre que me haya impresionado, pero tuve que elegir el que me podía comer”. Y en el plato fuerte Carla fue la que acertó con su proteína en salsa bechamel. De esta manera Manuel y Carla subieron al balcón.

Daniella y Suzuki se tuvieron que medir en la segunda etapa de reto. La tarea era preparar un platillo que le gustara al chef Jerome, esto luego de haberles proporcionado información sobre sus gustos gastronómicos.

Entre estos dos estaba el último cupo para subir al balcón y salvarse de la eliminación. Daniella obtuvo la calificación de los chefs y aunque a su platillo le faltó salsa, le bastó para ganarle a Suzuki, quien no pudo brillar. Debido a qué, según el chef Jerome, su plato tenía mucha grasa, y su emplatado no fue el mejor.

Muchas veces lo más importante no es el destino sino el viaje (…) me voy con un poquito de nostalgia pero feliz porque quedan cuatro grandes cocineros”, fue el mensaje de despedida de Christian Suzuki.

#MOMENTOS | 👏☠️ Nos ponemos de pie ante Suzuki. 😪 ¡Qué manera de competir! 💔 ¡Qué nivel para cocinar! 👑 Eso es digno de admirar, aunque hoy lo tengamos que despedir 🥺🤧. #MasterChefEcuador 💔 pic.twitter.com/XujkPmN7Gr — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 19, 2021

