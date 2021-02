El parecido entre Jose Urrutia y Jason Momoa del que todos comentan

El 2021 comenzó con buen pie para el modelo colombiano José Urrutia, pues está a la espera de su tercer hijo, ingresar al staff de “En Contacto” de Ecuavisa por su talento culinario, y ahora está siendo comparado con, nada más y nada menos, Jason Momoa. Desde la cuenta de Instagram del programa matutino se lee “OMG 😱 Sí, sí… ¡se parece al personaje! ¿Qué dicen ustedes? Cc: @urrutia1981 🥰”, junto al clip de TikTok que reconoce la similitud a través de un filtro.

“OMG, es idéntico”, “Sii! Es igualito”, “Qué bello”, “En verdad que sii😮”, “Hermosoooooooll😍😍😍😍”; se lee en la caja de comentarios junto a una serie de emojis de corazones, caras enamoradas y fuegos, que aplaudieron el divertido video que desde TikTok ha causado conmoción por el supuesto parecido con el actor que dio vida a “Aquaman” pese al poco tiempo de su salto de el reality "Amas vs. Chefs" al show.

"Al momento que me dieron la propuesta de estar acá, yo no lo podía creer. ¡Estaba súper emocionado! A mí me encanta este programa", declaró en su llegada según el portal de Ecuavisa.