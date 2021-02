Mira el ostentoso regalo de más de cuatro millones de dólares que se hizo Nicky Jam tras romper con su prometida

Nicky Jam en pleno Día de San Valentín anunció que había decidido terminar con su novia, la modelo estadounidense Cydney Moreau, a quien le había pedido hace, exactamente, un año que se casara con él. El cantante dijo que fue él que acabó la relación amorosa, porque, definitivamente no pudo seguir sosteniendo una buena convivencia en medio de la pandemia por la Covid-19.

Nicky Jam parece estar decido a realizar un gran cambio en su vida, en todos los aspectos, tras esta separación. Y ha adquirido una nueva lujosa mansión, en Miami, Florida, Estados Unidos, por la cual tuvo que pagar 4.299.000 millones de dólares.

El cantante vendió hace unas semanas su mansión, en Miami Beach, por USD 3.100.000

El cantante nacido en Boston, de 39 años, ahora vivirá en una hermosa y espaciosa mansión de ocho habitaciones, según detalló el programa dedicado a la farándula 'Suelta la Sopa', de la planta televisiva Telemundo.

El hermoso nuevo hogar de Jam cuenta con: siete baños, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, entre otros. Y para los ratos de ocio y esparcimiento del interprete de reguetón una amplía piscina con su correspondiente casa, un área de spa, un lugar para los asados, terrazas y grandes áreas verdes.

Pero por si eso no fuese poco, la cómoda mansión tiene un ascensor para trasladar al cantante en caso de que no quiera usar las escaleras. Aunque, según lo mostrado por el programa de entretenimiento no se pudo observar canchas de baloncesto. Esto porque Nicky es amante a ese deporte y había expresado que quería que su nueva casa la tuviera.

Él está buscando un terreno más grande, le encanta jugar al baloncesto y quiere tener una cancha en su casa”, según comentó, recientemente, Tony Rodríguez, especialista en bienes raíces.

Otro espacio que de seguro debe tener el inmueble es un gimnasio. Y es que el cantante ha estado entrenando disciplinadamente, como ha mostrado, muy orgulloso a través de su Instagram @nickyjam donde aseguró haber perdido más de 22 libras.

Descubre más:

Nicky Jam compartió con sus seguidores que ya ha perdido 50 libras de su peso Nicky Jam compartió con sus seguidores que ya ha perdido 50 libras de su peso. Algunos especulan que se debe a una liposucción.

La prometida de Nicky Jam sorprende con un bikini negro de terciopelo que confirma que es dueña de un cuerpazo de acero La modelo posee una figura que roba las miradas de todos