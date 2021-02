"Oh, ese era Chandler": Courteney Cox recrea a la perfección el tema de “Friends” en un piano

Courteney Cox es algo más que una actriz talentosa, también es toda una artista musical. La artista de 56 años mostró su destreza para el piano en un video de Instagram del 17 de febrero, e interpretó una versión de la icónica canción de “Friends”. La versión original de The Rembrandts con voz para "I'll Be There For You" se pudo escuchar, ya que Courteney mantuvo la melodía e incluso hizo los famosos cuatro aplausos de mano después de la primera estrofa de la canción.

Court se veía preciosa con un suéter de manga larga, jeans azules descoloridos y un maquillaje mínimo mientras se sentaba detrás de un piano. Cuando la canción terminó, se pudo escuchar una gota de audio de la voz de su coprotagonista Matthew Perry diciendo una frase del programa, "Te estoy diciendo dentro de años", y Courteney miró a la cámara para responder "Oh, ese era Chandler".

Courteney estuvo acompañado por el músico Joel Taylor, quien tocaba una guitarra acústica. "¿Cómo me fue? #friends #pianocover", preguntó en el pie del video y agregó: "Avísame lo que debería aprender a continuación". Mientras sus fanáticos alucinaban de emoción, amigos y seguidores famosos estaban claramente asombrados del talento musical ya no secreto de Courteney.

David Beckham no tuvo ninguna sugerencia y escribió, "OMG OMG" junto con emojis de fuego, mientras que la estrella de Law and Order: SVU Mariska Hargitay aseveró: "¡Tan impresionante corte!". Es probable que la actriz que da vida a Mónica comparta sus habilidades como pianista en el venidero reencuentro de los amigos.

¿Y la reunión de “Friends”?

Se suponía que la nueva entrega de “Friends” se llevaría a cabo hace casi un año, pero la grabación se retrasó debido a la pandemia COVID-19. Matthew tuiteó en noviembre de 2020 que "La reunión fue reprogramada para principios de marzo. Parece que tenemos un año ocupado por venir. ¡Y así es como me gusta!". Su coprotagonista Lisa Kudrow confirmó durante una aparición en podcast en enero de 2021 que estaban apuntando a "principios de primavera" de 2021 para reunir a los seis miembros principales del elenco para un show especial.

"Hay diferentes facetas, y ya rodamos paquetes de cosas. Ya pre-filmé algo para ello, así que definitivamente lo estamos haciendo porque ya disparé un poco", le dijo Lisa al actor Rob Lowe en su podcast Literally!. Además aseveró que "no es una cosa con guion. No estamos retratando a nuestros personajes. Somos nosotros los que nos reunimos, lo que no sucede mucho y nunca ha sucedido frente a otras personas desde 2004, cuando nos detuvimos", al tiempo que prometió: "Creo que será genial".

Descubre más de este tema