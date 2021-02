Por esta razón le entregaron a Marc Anthony un nuevo premio Guinnes World Records

Marc Anthony es uno de los cantantes más exitosos de la industria musical a nivel internacional. Obteniendo miles de reconocimientos a lo largo de su carrera, pero hay uno en particular que lo hizo acreedor de su tercer Guinnes World Records.

Marc Anthony tiene en su larga colección de trofeos 24 por parte de Premio Lo Nuestro. Siendo el cantante masculino que más lo ha obtenido, por tal hazaña, le fue otorgado en una tercera oportunidad el título por parte de Guinnes.

El ex de JLo y padre de sus dos hijos, Max y Emme, hizo el anuncio a través de su cuenta oficial en Instagram @marcanthony para sus más de 11 millones de seguidores. En la red colgó tres fotografías con su placa de reconocimiento, la cual acompañó con unas palabras sobre la sorpresa.

Los dos anteriores premios de records fueron de manera consecutiva: en el 2017 y 2018. En esas ocasiones fueron por haber logrado la mayor cantidad de álbumes más vendido a fin de año, en la lista de álbumes tropicales por un artista solista. En 2018 fue por conseguir ser el artista con más sencillos número 1 en la lista de Billboard Tropical Airplay, con un total de 28.

Esto sí no me lo esperaba. Siento tantas emociones y cuando me enteré de este título de récord Guinness World Records, mi corazón dio un vuelco. Solo espero que todos los que han dedicado su vida a que esto suceda se sientan tan especiales como yo. ¡AHORA SON TRES Y ESTO SIGUEEEEEEE!", agregó el artista en el post de Instagram.