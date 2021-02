“Fíjate, fíjate, fíjate” La foto de la Chilindrina que ha dejado a todos con la boca abierta

Ni en el viaje de la vecindad del Chavo a Acapulco los fanáticos tuvieron la imagen de la Chilindrina en bikini. A sus 70 años la actriz mexicana ha dejado ver que se conserva mejor que nunca, y que además está lista para disfrutar de su reencuentro familiar al aire libre, después de cumplir con el distanciamiento social por la pandemia de la COVID-19.

Si bien María Antonieta borró la postal, sus seguidores capturaron el momento y se viralizo por las redes sociales. En la foto, la actriz se dejó ver en un bikini negro y al lucir feliz, además de segura de su figura, aseveró en el copy borrado que tenia muchos años sin posar en traje de baño: “Hacía mucho tiempo que no usaba bikini”.

La Chilindrina / Instagram La Chilindrina

“Bella”, “Qué hermosa”, fueron parte de los comentarios que lograron leerse en la cajetilla junto a la imagen antes de que se eliminara del perfil de Instagram. Sin embargo, otra fotografía detalló un poco más su rostro, aunque en la selfie se notaba que aún tomaba el sol con el traje de baño negro de dos partes. “Disfrutando la naturaleza con mi familia. Casi 8 meses de no estar todos juntos”, afirmó la estrella mexicana.

La Chilindrina y sus recuerdos del “Chavo del 8”

María Antonieta de las Nieves se dio a conocer con el personaje de la Chilindrina en la serie infantil “El Chavo del 8”, y aunque pasó por una serie de papeles, obras de teatros, musicales y demás, esta berrinchuda y traviesa niña sigue tocando la fibra de millones de fanáticos. Es por ello que la mexicana comparte varias fotografías inéditas de aquellos aventureros años y reta a sus seguidores a ver “lo diferente” en cada imagen.

Para celebrar el Día del Amor y la Amistad, de las Nieves publicó una postal de ella con el actor Roberto Gómez Bolaños vestidos de sus personajes, junto al mensaje “TRIVIA: ¿Qué tienen de raro el chavo y la chilindrina? La respuesta más tarde, después que vea sus comentarios”, y sus followers comenzaron a escribirle “Que por primera vez no andan haciendo pleito”; “La gorra del chavo que no tapa sus orejas! Y la chilin…su peinado no suele usar rodetitos jaja”, entre muchos otros.

A sus recién cumplidos 70 años, María Antonieta de las Nieves tuvo un gesto desde su personaje de la Chilindrina. “Feliz cumpleaños a mamá María Antonieta”, escribió el icónico personaje para mostrar un collage de tres fotos, en las que la vemos de bebé, de adulta, y una donde luce aquel vestido verde, suéter rojo y sus dos colitas.

