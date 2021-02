Camila Cabello tiene a Shawn Mendes a su pies ¡literalmente!

¡Qué ternura! Shawn Mendes y Camila Cabello nunca han sido tímidos al compartir su amor el uno por el otro a los cuatro vientos, y el Día de San Valentín no fue la excepción, por lo que en su cuenta de Instagram, Mendes publicó una foto de sí mismo literalmente besando el pie de Cabello. Aunque suena a modismo la verdad es que tiene al cantante rendido a sus pies. "Te beso el pie porque te quiero @camila_cabello",escribió.

Por su parte, la publicación de Cabello era un poco más tradicional. Compartió una imagen de ella y Mendes besándose con la leyenda: "¡Mi San Valentín tiene una coleta! feliz día de amor y amistad @shawnmendes". Pero esta no es la primera vez que el tema del cabello de Mendes aparece durante la pandemia.

Cuando Mendes y Cabello hicieron un concierto transmitido en vivo patrocinado por Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020, algunos fans comentaron sobre el pelo largo del artista maravilla. Cuando alguien de la cuenta de Instagram de Nickelodeon escribió: "¿Qué está pasando con tu cabello, Shawn?" Cabello respondió rápidamente "Me gusta mucho".

Cabello, además, sugirió una forma diferente en que el fan podría haber dicho cosas: "¿Qué está pasando con tu cabello, Shawn? ¡Dios mío, me gusta!" Cuando una cuenta de fans de Shawn Mendes escribió que el cabello de Mendes se ve muy bien, Cabello dijo: "Soy 'Shawn Mendes Updates', en secreto". Casi un año después, parece que la larga cabellera comienza a perder su poder y el cantante compartió en sus Instagram Stories que se ha cortado su melena.

Shawn Mendes / Instagram Shawn Mendes

¡Camila Cabello y Shawn Mendes son una pareja ideal!

Mientras algunos seguidores solo podían pedirle “Saca tus dedos de la cara", otros rogaron a Mendes que borrara la foto por completo “Accidentalmente has publicado esto. Eso está bien, sin embargo!! Nunca demasiado tarde para eliminarlo”, los demás señalaron que este era un comportamiento perfectamente normal para dos personas que habían estado juntas mucho tiempo y se sentían cómodas entre sí.

“Ustedes se afincan sobre ellos, pero no pueden enfrentar el hecho de que la mayoría de las parejas que han estado juntas por un tiempo. Ahora tienen tal nivel de comodidad a su alrededor que cosas como esta son normales”; “Es literalmente sus vidas si quieren compartirlo bien no tienes que verlo simplemente desplázate hacia abajo si no te gusta que el odio es innecesario”.

Mendes y Cabello se conocen desde hace unos años, y los rumores de un posible romance comenzaron a volar en junio de 2019 tras el lanzamiento de su sencillo de verano “Señorita”. Se entiende que la pareja comenzó a salir a principios de julio de ese año, pasando a compartir varias fotos acopladas en Instagram.

