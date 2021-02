Becky G quiere estar bien "buenototota" sin hacer nada de ejercicio

El talento de Becky G siempre deja complacido a sus fanáticos. Después de anunciar que está trabajando en nueva música, compartir continuamente con sus seguidores a través de Instagram Live y afirmar que muere por grabar un tema con Selena Gomez, la cantante se toma su tiempo libre para jugar con TikTok y grabar divertidos clips de baile, lypsincs y challenge.

Hace un par de días Becky tomó la cámara y sincronizó sus labios diciendo: “Wey! Hay una persona que quiere estar bien buenototota, pero no hace nada de ejercicio y come súper mal. Y me da un chingo de risa porque esa persona soy yo”. Con su cabello recogido en cola de caballo, un suéter fucsia, una cadena dorada con el dije de una “B”. Esto generó que cientos de fanáticos se identificaran con ella y no pararan de decir “esa soy yo”, “somos dos”, “jajajaj estamos iguales”.

Pero esta no es la primera vez que todos disfrutan de su talento para TikTok. Además de compartir algunos challenges de baile con su novio, también el lypsinc es su fuerte y más si son de acento mexicano. Desde su auto grabó “Vivo con el pánico, con el miedo constante de que un reggaetonero se me acerque y me diga ‘ya tu sabe’ y que yo no sepa”, que desencadenó una serie de emojis de risas a carcajadas y corazones.

¡Falta poco para lo nuevo de Becky G!

El Instagram TV de Becky G es el centro de las mejores noticias para sus fanáticos y más desde que está calentando motores en el estudio. Hace un par de semanas, la cantante se dejó ver en un en vivo desde el piano mientras leía la duda de su fanático “Cuándo música nueva” y respondió: “Cuando viene música nueva Daniel… en marzo, abril, por ahí”.

Sin embargo, hubo algo que se robó la atención de la audiencia, y fue el tamaño de sus labios: “Qué le pasó a la boca”, “Qué le pasó con tus labios”, “Por qué están tan grandes tus labios”. A pesar de ello, los halagos también fueron parte de la inspiración de otros usuarios que le hicieron sentir lo bella que luce para ellos.

Como siempre, Becky G agradeció todo el apoyo de sus fanáticos, cerrando su live con el siguiente mensaje. “Los quiero mucho. Este año van a tener muchas cosas de mi proyecto. Si no es música, son otras cosas, no quiero decir mucho. Muchísimas gracias por todo apoyo… sin ustedes yo no estaría aquí. Especialmente mi gente latina, me permitieron llegar a otro nivel con mi música… Seguimos creciendo juntos”.

