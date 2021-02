¡Salma Hayek lloró antes de filmar una escena de sexo con Antonio Banderas!

Mientras conversaba un poco con Dax Shepard en el podcast Armchair Expert, en el episodio del 15 de febrero, Salma Hayek reveló por qué se puso nerviosa antes de filmar una escena de sexo con Antonio Banderas en su película “Desperado”. Antes de comenzar el rodaje, a Salma no le dijeron que tendría que filmar una escena tan íntima que afirmó "Cuando íbamos a empezar a disparar, empecé a sollozar", pero luego "Dije, 'No sé si puedo hacerlo"".

La actriz, que desde entonces ha protagonizado decenas de películas más, explicó que trabajar con Antonio era intimidante para ella. "Era un caballero absoluto y era tan agradable y seguimos siendo súper amigos cercanos, pero era muy libre", reveló la estrella de 54 años. "Me asustó que, para él, era como nada. Empecé a llorar y me dijo: 'Dios mío, me estás haciendo sentir terrible'. Estaba tan avergonzado que estaba llorando".

Salma reiteró que tanto Antonio como el director de la película, Robert Rodríguez, hicieron todo lo posible para que se sintiera cómoda, pero eso no calmó los nervios. "No estaba soltando la toalla", recordó. "Ellos trataban de hacerme reír. Me lo quitaría por dos segundos y empezaba a llorar de nuevo. ¡Pero lo logramos! Hicimos lo mejor con lo que podíamos hacer en ese momento", sostuvo la intérprete.

Salma Hayek tenía miedo por la opinión de su familia

También añadió que "pensando en su padre y hermano" viendo la escena se le sumaron más ideas al miedo. "¿Lo van a ver?", se preguntó. "¿Y se burlaran de ellos? Los chicos no tienen ese temor. Para su padre sería como, 'Sí! ¡Ese es mi hijo!", dando cabida a la concepción de que su escena de sexo fuera juzgada para su familia.

Por suerte, Salma pudo superar la torpeza de su primera escena de intimidad, y se ha mantenido cerca de Antonio a lo largo de los años desde entonces. De hecho, han protagonizado cinco películas más juntos en lo que va de sus carreras, y ella estaba disponible para presentarle el International Star Award en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs a principios de 2020.

No cabe duda que Salma es una profesional y su compromiso con el arte ha superado sus mayores miedos. Esta anécdota se remonta a 1995, una de las primeras producciones que impulsó la carrera de la mexicana en la palestra de Hollywood pese a sus casi 30 años de edad. Recordemos que la estrella comenzó su camino actoral en la telenovela “Teresa” para tomarse el paso al cine nacional con “El callejón de los milagros”, y saltar a los brazos de Antonio Banderas años más tarde.

