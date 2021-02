“No me he vacunado y tampoco me ha dado Covid”: Michela Pincay responde a rumores en su contra

Hace unos días la revista digital “Miralaplena” aseguró que varias presentadoras de televisión fueron vacunadas contra la COVID-19, y el nombre de Michela Pincay estaba en la lista. Para mayor sorpresa de muchos, aunque la noticia fue desmentida un grupo de usuarios hicieron la tarea de criticar a la estrella de “De casa en casa” y esta se tomó su tiempo para responderles sin mayores explicaciones.

“Esta foto será una tradición 😂😂 Febrero 2021 post san Valentín en la nueva pared decorada por #SandritaFaytongDesign 😂😂 con la Yapur 🤍 Feliz Carnaval amigos! P.D.: no me he vacunado y tampoco me ha dado Covid (gracias Diosito) yyyyy prometo que cuando gane eso en el canal sorteo 3 viajes con todo pagado a Disney 👀😂😩”, sostuvo junto a una fotografía en la que disfrutaba una tarde soleada en la piscina.

Michela luce un traje de baño rojo, mientras se recuesta de una pared de grama artificial y sonríe para la foto con su largo cabello negro suelto. “Yo quiero mira que en toda página ya mismo saco el machete en defenderte”, le comentó una fanática. “Por fa mándame un poquito de ese dinero, por DM te dejo mi cuenta 😂😂😂 (ya sabes en qué me lo voy a gastar todo jaja) miss u @michelapinbu ❤️”, se lee en otro comentario.

Michela Pincay se defiende mientras ama a los animales

En otro orden de ideas, Michela se ha mostrado como una fiel activista en defensa de los animales. Hace unos días se robó más de 50 mil “likes” con una fotografía abrazando a un cachorro y escribió “Benditos los seres que solo existen para esparcir amor 💗”, lo que desató una ola de escritos en la caja de comentarios, entre los que no pasaron desapercibidos los que criticaban la supuesta vacunación.

“Como quisiera tenerte de frente para preguntarte si es verdad que te regalaron la vacuna del covid”, menciona un usuario al que ella respondió muy amablemente “No es verdad ❤️ no estamos de frente pero igual te respondo 😂”. Otra espectador dejó escrito “Qué tal la primera dosis de la vacuna contra covid que era para personal de primera línea??”, mientras ella le dijo “falso amigo, tengamos inteligencia para decidir qué chisme creemos ❤️”.

Por otra parte, en relación a su real fotografía se leyeron: “Los animalitos son la creación más divina y sensible de Dios❤️😍❤️”; “Que hermosa q esta Dios la bendiga 🔥❤️”; “Bello ese 🐶”; “Hermosos”; “Son una bendición”. Los halagos que recibió también estuvieron acompañados por emojis, que incluyen corazones por que se ve a Michela tomarse un descanso bajo el sol en una silla extensora, un sombrero playero y un vestido de lunares amarillos.

