"La Caro es más imaginativa": Mariela Viteri opina sobre la disputa entre María Fernanda Ríos y Carolina Jaume

El programa “De boca en boca” le ha dado la oportunidad a Mariela Viteri de fijar su posición con respecto a la guerra entre las actrices María Fernanda Ríos y Carolina Jaume. La diferencia entre ambas se ha mantenido por cinco años, después de que Mafer creyera que Caro hizo que la echaran de TC Televisión, y se reaviva cuando Ríos afirma que, pese al tiempo, aún mantiene su postura frente a Jaume, señalando a la estrella como “hipócrita”.

Viteri, como comunicadora parcial, opinó “quiero aclarar que a mi las dos me caen súper bien. Pero también creo que de repente las dos podrían dejar volar el ego. Tu sabes que la Caro tiene su carácter y no la calla nadie. Pero cuando se encuentra con una aria Fernanda rios que tampoco se deja de nadie, entonces ahi empieza la polémica”, sostuvo antes de que el presentador le pregunte sobre quién cree que tiene la razón.

“La Caro es más imaginativa, por no decirle mentirosa…”, expresó entre risas. “Las dos son excelentes actrices. Cuando estas brava con alguien tu no vas aceptar nunca nada, y le ves todos los defectos. Realmente si no se sientan a fumar la pipa de las paz, no van a conseguir reconocer que son buenas personas, que son buenas actrices y que pueden trabajar juntas. Esta vida da muchas vueltas”, aseveró.

María Fernanda Ríos no perdona a Carolina Jaume

La riña renació cuando Mafer se robó las miradas bailando “Bichota” de Karol G para el programa “Soy el Mejor”, y en backstage se le preguntó “Si se te dice un nombre, ¿qué se te viene a la mente? Carolina Jaume. Harías un baile ella?” a lo que inmediatamente respondió “No!”.

El presentador insiste en vincularla con Jaume, y le recuerda que en algún momento la llamó “Mentirosa” e “hipócrita”, a lo que Mafer explicó “Me mantengo en eso. Porque hubieron cosas que no eran ciertas, y las dijo. Fue un momento en el que ella fue hipócrita conmigo y ella lo sabe”. Seguidamente se le recordó sus comentarios en el programa “De casa en casa” y ella sostuvo “la verdad es que no me interesa entrar como que en conflicto con absolutamente nadie”.

Por su parte Carolina alegó, también al espacio “De boca en boca” que Mafer cree que la echaron de TC Televisión por su culpa y sostiene “tú no eres mi enemiga, pero tampoco eres mi amiga”. Al escuchar la pregunta “¿te parece hipócrita María Fernanda Ríos?” Jaume dijo “al contrario, me parece malcriada”. Esta disputa pica y se extiende, por lo que queda esperar unas próximas declaraciones por parte de las celebridades, quizás para resolver el conflicto finalmente.

