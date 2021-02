Kourtney Kardashian y Travis Barker sostienen sus manos en una dulce foto mientras hacen oficial su romance en Instagram

Kourtney Kardashian y Travis Barker han sido amigos durante años, y lo largo de los años han disfrutado de almuerzos en el enclave occidental del Valle de San Fernando, han ido juntos a los servicios de la iglesia y cuando necesitaban compañía, eran los compañeros perfectos, incluso para hacer ejercicio.

Todo sonaba perfecto para ser los mejores amigos por toda la vida, pero ya se rumoraba que Kourtney y Travis habían llevado su amistad al siguiente nivel a principios de 2021. Y ¡ya es un hecho! El romance se convirtió en oficial justo después del Día de San Valentín, cuando la celebridad compartió una foto que muestra su mano perfectamente aferrándose a la mano tatuada del rockero.

Kourt no tituló la instantánea, dejó que la imagen hablara por sí sola mientras que Travis dejó un emoji de corazón negro en los comentarios para que los fans supieran que su amor es real. El músico luego subió la publicación a sus historias de Instagram para que sus seguidores también supieran que él está oficialmente con Kourtney.

Kourtney y Travis pasaron de ser vecinos a novios

En 2007, el mismo año en que Keeping Up With The Kardashians debutó e hizo a Calabasas sinónimo del clan Kar-Jenner durante años, el baterista Blink 182 se mudó a la misma localidad. Kourtney vivió en The Oaks con su entonces compañero Scott Disick. Después de varios años, en los que se hicieron padres y se separaron de sus parejas, Travis y su hija Alabama hicieron una entrevista con Entertainment Tonight en octubre de 2017 donde el músico reveló: "Kourtney y Khloe viven en la misma calle que nosotros. Landon y Alabama están muy cerca con Mason y Penélope".

Alabama luego contó una historia sobre ser parte de una cena familiar de Kardashian donde la actriz y Jennifer Lawrence fue una invitada sorpresa. Desde entonces la amistad surgió entre los vecinos, compartiendo cenas, conversaciones, paseos, y más intereses mutuos. Kourtney publicó una foto en Instagram el 19 de noviembre de 2020 mientras se probaba trajes sexy en su armario. Ella modeló un traje de poder negro con un blazer sin nada debajo, y Travis no pudo contenerse y dejó una serie de tres emojis de fuego para que Kourtney supiera exactamente lo caliente que se veía.

Para avivar el misterio, Kourtney y Travis publicaron las mismas instantáneas en sus cuentas de Instagram el 23 de enero de 2021. Las fotos mostraban una puesta de sol con la enorme piscina de la madre de Kourtney, Kris Jenner, en primer plano. Finalmente, después de quizás una larga conciliación para estabilizar la relación, cupido ganó la batalla y aceptaron su relación a los cuatros vientos.

Descubre más de este tema

Kourtney Kardashian se burla de los rumores sobre su embarazo por una sexy foto en traje de baño La hermana de Kim luce increíble en un bikini rosa mientras disfrutaba de un viaje de vacaciones a Los Cabos, México.