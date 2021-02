Este fue el programa que lanzó a la fama a Eduardo 'Lolo' Jiménez, quien murió de Covid-19

Eduardo 'Lolo' Jiménez estuvo batallando con varios días con la Covid-19, hospitalizado en un centro de salud de la Ciudad de México, donde lo tenían intubado para poder ayudar a mantenerlo estable, pero esto no fue suficiente. Y con tan solo 35 años el excantante y actor perdió la vida a manos de la horrible pandemia.

Eduardo 'Lolo' Jiménez entristeció al mundo del espectáculo, y en general, con su muerte, porque nadie deja de impactarse con sucesos así. Sus colegas no han parado de expresar sus más sentidas palabras para su familiares, luego de que el programa Chisme No Like! lo confirmara.

No tuvo grandes papeles pero fue reconocido por su talento y carisma

Y es que 'Lolo' era muy querido luego de su gran incursión en el programa televisivo de concurso de canto 'La Academia Bicentenario', de TV Azteca, que lo llevó definitivamente a la fama. Esto fue gracias a su indudable talento y voz.

Aunque no llegó a ganar el concurso que se realizó en el año 2010, su carisma y personalidad lo hizo ser reconocido y tener un puesto en el mundo del entretenimiento mexicano.

Además, gracias a los conocimientos adquiridos por sus experiencias en trabajos artísticos pudo desempeñarse como profesor en artes escénicas para niños y jóvenes.

Inyectarles esto que siempre les he querido demostrar y enseñar que es ser un buen actor, un buen cantante, un buen bailarín, un buen artista, pero sobre todo un excelente ser humano y eso es lo que les he enseñado y creo que por eso tengo esta conexión tan cercana con ellos”, fueron las palabras de 'Lolo' hace casi dos años para un video colgado en YouTube.

El actor era muy querido y respetado por sus alumnos, como se puede leer en un mensaje dejado por una de ellas. "Creo que es un profesor que me ha inspirado. Él es una persona que siempre tiene las ganas de aprender y va a llegar muy lejos, más de lo que ha llegado porque siempre tiene la iniciativa para seguir creciendo”.