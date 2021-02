Acusan a Sebastián Yatra de dejar embarazada a una chica y no hacerse responsable

Sebastián Yatra está siendo noticia, aunque eso no es algo que sorprenda puesto que el joven interprete ha gozado de una carrera exitosa, en lo poco que lleva en el mundo musical. Esta vez es debido a una acusación muy seria de la cual está siendo víctima.

Sebastián Yatra, quien nació bajo el nombre Sebastián Obando Giraldo, está siendo vinculado a una supuesta paternidad de la que aseguran no quiere reconocer. A pesar de que la chica embarazada ha estado tratando de comunicarse por todos los medios con él.

Una cuenta en la red social Twitter es la que lanzó la megabomba sobre el cantante nacido en Medellín, Colombia. En la cual están explicando que buscan incesantemente a Yatra para que responda por el hecho a la chica.

El único fin de esta cuenta es dar con @ SebastianYatra con extrema urgencia. La vaina es complicada, una chica está embarazada de él, y él no le responde por ningún medio", se lee en la primera publicación de la cuenta.

Al parecer la mujer que estaría esperando al primer hijo de Sebastián es de origen español. Y miles se están haciendo eco de la petición a través de la red social. La cuenta que lo denuncia es nueva y se encuentra como @soorgen1

Solo queremos que le responda a nuestra amiga, no importa a quién, importa ser responsable ahora". "Que se comunique con ella, quien no para de escribirle a Instagram tanto a él como a su representante y no obtiene respuestas". "Es indigente", son algunos de los mensajes que están dejándole al cantante sus fans.