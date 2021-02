A Sofía Caiche le "suenan las bisagras" en ensayos de Soy el Mejor

Sofía Caiche tiene un carisma que no puede ocultar al momento de bailar y menos cuando se trata de lucirse en el programa “Soy El Mejor”. La estrella ha compartido dos videos del ensayo de su próxima presentación en los que no solo demuestra su compromiso, sino también su buen sentido del humor.

“Me DUELE todo lo que es….. “cuerpo” 😅🤣🤐💃🏼…. cha que me suenan las bisagras!!!!!! 😫😭. Video by Renatita ❤️ #Ensayo #SoyElMejor”, escribió junto a un clip en el que está en la etapa de estiramiento junto a su bailarín. “Y continuamos sacudiendo carcoma de este cuerpito 🤣🤭!!!! Me falta muuuuuuucho pulir mi coreo, pero ahí vamos 💪💃🏼 #Ensayo #SoyElMejor”, se lee junto a un video de TikTok en el que resume varias partes de sus prácticas.

Pero esta no es la única muestra de su talento para el baile, pues al regresar a TC Televisión también se toma unos minutos para disfrutar de los challenges de TikTok junto a las presentadoras de “De casa en casa”, Jasu Montero y Priscilla Tomalá. Al ritmo del tema “El Gato Volador”, Sofía escribió: “Nooooooo 🤣🤭!!! Esto pasa por no escuchar el audio jajaja”, escribió junto al clip en el que no podía contener la risa mientras cumplía el challenge.

Sofia Caiche volvió a la pantalla a sólo meses de haber dado a luz

“Muy buenos días! Ya estoy en TC Televisión, hoy tengo grabación toda la mañana. Hoy mi bebé se volvió a levantar a las 4 de la mañana, y ya le he dado la chichita hasta la hora que tuve que salir de casa. Les muestro mi desayuno, un choclito cocinado con huevito y quesito, y no puede faltar mi rico cafecito”, fueron las palabras de Sofía en un video que publicó en sus redes sociales como abreboca a su día a día después de volver al trabajo.

Además, en este mismo clip, reveló que se siente cansada y “debilucha”, por lo que su doctor le pidió que se inyectara unas vitaminas por cuatro semanas. Sus seguidores la alentaron escribiendo: “Es muy buena esa inyección”; otra le dejó saber que “Es muy buena la Bedoyecta a mi dolían las articulaciones y me ayudó bastante se me quitó el dolor”.

Por otra parte, para el día de San Valentín la actriz quería jugarle una broma al productor ejecutivo Christian Rodríguez pero la venció la pena, y no logró arruinar el outfit de su amigo. Lo más tierno fue ver a Christian quedarse dormido con el dulce Savash en brazos. “Nos quedamos 😴😴😴😴 Savash y yo…. y nos tomaron una foto desprevenidos… Será que estoy listo para ser papá❓❓❓Confirma @sofiacaiche”, dejó leer junto a la imagen.

