"Qué regrese el ganado": El anuncio que hace María Fernanda Ríos en sus redes sociales que divirtió a sus fanáticos

Como actriz, modelo, empresaria o diseñadora de modas, María Fernanda Ríos disfruta compartir todas sus facetas en las redes sociales para que sus seguidores conozcan su lado más divertido. Ahora suma su talento para TikTok y cada baile e interpretación que la hacen aún más alegre, como su recién clip de “Falsa Alarma”.

“Qué regrese el ganado” tituló María Fernanda el TikTok que sigue el lipsync: “De última hora, atención a toda la nación. Falsa alarma, ya no me voy pa´ Colombia. Que regrese el ganado, venga. Si, si, falsa alarma, ya puede venir, ven”. El clip fue grabado en la tienda de ropa de la propia empresaria, mientras lucía un vestido rojo estampado con flores blancas, acompañado por accesorios dorados y blancos, muy glamorosa.

Pero María Fernanda también proyecta su cuenta de Instagram como el lienzo perfecto para sí misma. Con un fotografía sensual, en la que se arrodilla en el agua con un bikini diminuto y una camisa abierta, en topless, la modelo escribió: “De: Mi… Te elegí a ti porque eres la persona que me hace feliz, eres la persona que siempre tengo en mente. Por la cual me arriesgue a decir todo lo que sentía y no me importó nada de nada”.

En una auto dedicatoria, Ríos continuó: “Eres tú la persona que me deja pensando cosas durante todo el día, siempre me pregunto qué vas a hacer durante todo el día, a donde irás. Eres tú la persona por la que me muero de celos si te miran o dicen cosas. La persona por la que seguiría a pesar de todo eres tú, no me importa nada, no te cambiará por nada ni por nadie❤️Para: MI”.

María Fernanda Ríos lanzó una nueva colección

Desde el 2015 María Fernanda Ríos comenzó su carrera como diseñadora de modas y lanzó su colección MFR invierno 2021. Esta es una línea de piezas muy variadas, inspiradas en un trabajo de un mes y medio, para que las mujeres ecuatorianas disfruten de su glamoroso talento en la temporada venidera.

“Hay nuevas tendencias, hay que acoplarse al nuevo estilo de vida y ya hace un mes y medio venimos con la fabricación de la temporada MFR, de la temporada 2021. Vamos a tener vestidos, trajes de baño, conjuntos de estampados, shorts, faldas shorts, crop tops y una chaqueta que identifica mi marca”, detalló María Fernanda Ríos, según el diario El Universo.

