La reina Isabel está "encantada" por el segundo embarazo del Príncipe Harry y Meghan Markle

La reina Isabel II está "encantada" de que Meghan Markle y el príncipe Harry estén listos para dar la bienvenida a un segundo hijo. De acuerdo a Global News, un portavoz del Palacio de Buckingham dijo: "Su Majestad, el Duque de Edimburgo, el Príncipe de Gales y toda la familia están encantados y les desean lo mejor". El anuncio se produjo un día después de la noticia que la pareja, que se unió ante la iglesia en 2018, pronto será una familia de cuatro integrantes.

Después de revelar que Meghan ya no aparece en el acta de nacimiento de su primer hijo, un representante para los Duques de Sussex afirmó: "Podemos confirmar que Archie va a ser un hermano mayor". Así se leyó un comunicado durante este fin de semana, según la revista Vogue. "El duque y la duquesa de Sussex están encantados de estar esperando su segundo hijo."

La pareja también lanzó una postal en blanco y negro, bajo el lente de Misan Harriman, que mostró el creciente bebé de Meghan mientras se acostaba junto a Harry debajo de un árbol. La pareja Real recibió a su primer hijo, Archie Harrison Mountbatten-Windsor en mayo de 2019, y ahora el adorable niño va a ser un hermano mayor.

Mientras que su primer embarazo fue anunciado a través de la Familia Real, la pareja ha renunciado desde entonces a sus deberes reales, y se han trasladado a California, Estados Unidos. Desde entonces se han mantenido con algunos servicios reales y han comenzado nuevos proyectos en pareja, como el podcast en alianza con Spotify.

La verdad es que los Duques de Sussex hgan mantenido un perfil bastante bajo, sólo se ve en algunas ocasiones, como cuando salieron con máscaras protectoras para ofrecerse como voluntario para los necesitados. Los fans también han recibido algunos atisbos dentro de su nueva mansión de Santa Bárbara, incluyendo cuando Meghan se sentó para una llamada de zoom con la organización benéfica de ropa Smart Works.

A pesar de todas las noticias felices, Meghan se abrió sobre una pérdida devastadora que sufrió en 2020. "Me caí al suelo", escribió en un emotivo ensayo personal sobre soportar un aborto espontáneo. "Sentí que algo no estaba bien. Sabía, mientras agarraba a mi primogénito, que estaba perdiendo mi segundo".

Meghan Markle y Príncipe Harry / Misan Harriman/Copyright propiedad de The Duke and Duchess of Sussex