Después de celebrar sus 2M Gabriela Pazmiño pierde seguidores en su cuenta de Instagram

¿Qué está pasando entre los fanáticos de Gabriela Pazmiño? La ex presentadora de televisión celebró en enero sus dos millones de seguidores en Instagram, con una fotografía elegante que mostraba el “2M” en dorado mientras ella lucía un vestido rojo y sandalias doradas a juego. Ahora lo que ha llamado la atención es que el perfil ahora muestra 1.9M de followers.

Si bien no hay explicación pública de este descontento, la disminución de seguidores ha despertado una serie de comentarios en las publicaciones de las cuentas de fanpages o alternativas de entretenimiento. “Yo deje de seguirla desde que murió Efraín en honor a él. Me dolió tanto su muerte, que me dio tanto coraje que hizo un post con la foto de él 💔.!! Sentí como una hipocresía de su parte”, explicó una usuaria.

“Deben de borrarla del todo, es un mal ejemplo para todos”, sostuvo un primer lector de la cuenta @laspadatv. “Gran cosa😂😂no debería tener ni 1 seguidor esta mujer, y todo lo que publica tiene restringido para que ciertas personas comenten a su favor”, alega otro usuario; “todos la dejamos de seguir”, comentó otro perfil además de ver emojis de llamas de fuego y aplausos, en apoyo a la pérdida.

Gabriela Pazmiño solo promueve lo positivo

Dejando, quizás, de lado el trago amargo de perder seguidores por una razón aparentemente desconocida, la estrella compartió una galería de imágenes para celebrar el Día de San Valentín honrando su relación con Dalo Bucaram. “Nuestro amor es a prueba de todo!!!! Cordón de 3 dobles definitivamente no se rompe, el camino no ha sido fácil, de hecho no es fácil, pero el amor TODO LO PUEDE!!!! Te amo mi cielo”.

En las postales, la pareja está disfrutando de una tarde soleada en la piscina, abrazados y demostrando que están más sólidos que nunca. Por su parte, Dalo dejó ver un apasionado beso y la reacción de Dalito al verlos. “Jajaj el grito de Dalito es todo @dalobucaram08….. bueno feliz día a todos”, escribió junto al clip en el que no pudo contener la risa al escuchar al niño.

Pero Dalo no necesita una ocasión especial para gritar su amor a los cuatro vientos por Gabriela. El pasado 18 de enero declaró “nada ni nadie podrá hacernos retroceder ahora, quienes querían eliminarnos solo nos han fortalecido mi amor, hoy digo con orgullo que somos más fuertes, porque esta prueba nos ha hecho volver a nuestro primer amor con Jesús, hoy somos uno, hoy somos cordón de tres dobleces, hoy somos uno con Cristo”, junto a una imagen de ambos abrazados.

Descubre más de este tema

“Yo tengo cara de ser carera?”: Gabriela Pazmiño habla de la venta de sus prendas La estrella de televisión comenta a sus seguidores sobre el lanzamiento de su nueva colección “Libertad”

El mensaje con el que Gabriela Pazmiño comparte su secreto para ser “fuerte” La presentadora de televisión ahora se enfrenta a la revocación del dictamen abstentivo por enriquecimiento ilícito no justificado