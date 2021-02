Bárbara de Regil cuenta cómo su vida estuvo en peligro por unos implantes de senos usados que le colocaron

Bárbara de Regil decidió contar su terrible experiencia por su operación de mamas, las cuales estaban usadas. Asegurando que lo hizo porque no tenía una buena autoestima y no era capaz de aceptar su cuerpo tal y cómo era. Incluso dijo que en el colegio fue cuando empeoró la situación porque le decían "la plana".

La famosa actriz de 'Rosario Tijeras', Bárbara de Regil, detalló a través de las redes sociales todo lo que tuvo que pasar por practicarse la cirugía de aumento de senos, cuando aún estaba muy joven. Y todo por un tema de inseguridad hacia sí misma.

La mexicana, quien es coach motivacional, tanto mental como físicamente, quiso relatar su experiencia, dejando el mensaje de aceptación y amor propio a sus seguidores. Esto, para que eviten momentos traumáticos y complicados como le sucedió a ella.

Cuando yo estaba en la adolescencia me decían ‘La plana’ porque no tenía bubi, me traumaba, me lastimaba y me daba muchísima inseguridad… Cuando crecí, a la primera oportunidad que tuve, porque nadie me enseñó a amarme como soy, me metí a un quirófano a operarme las bubis… Todo salió mal con mi operación”, expresó De Regil.

La actriz mentó a través de sus stories de Instagram @barbaraderegil cómo comenzó su calvario, cuando luego de presentar molestias y fuertes decidió ir a un doctor, el cual descubrió que sus implantes eran usados, y que el gel se estaba pegado a su piel.

El doctor me dijo ‘te tenemos que operar mañana, ya’… cuando me operan, me estoy recuperando y me dice ‘no vas a creer lo que encontré… tus implantes son usados’”, escuchó del médico cirujano que la ayudó en el proceso. Tuve cuatro cirugías más, esto porque estuvo tanto tiempo el gel pegado a mi piel que se me infectó todo por fuera. Tuve muchas infecciones, las cirugías eran para reconstruir, cicatrizar, mil cosas que a mí me daba mucho nervio cada que entraba (al quirófano)”, aseguró Bárbara.

La actriz además añadió. "Tengo lleno de cicatrices las bubis, pero lo que me importa es que estoy sana, viva y bien”, y para concluir, quiso hacer saber que por no amarse tal y cómo era es que le pasó el infortunio.

Mi mamá no me enseñó a amarme y entonces creces pensando que no eres suficiente, que mis defectos los ven todo mundo y muchas cosas más que no son ciertas. Nadie se da cuenta de tus defectos, lo que tú pienses es lo que vas a crear, es el mundo que vas a vivir”, dijo De Regil.

