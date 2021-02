¡Cigüeña a la vista en la Realeza! Meghan Markle y el Príncipe Harry le darán un hermanito a Archie

La felicidad está a la orden del día para Meghan Markle y el príncipe Harry. La pareja, que se unió en mayo de 2018, está esperando a su segundo bebé. "Podemos confirmar que Archie va a ser un hermano mayor", se leyó en Vogue tras recibir un comunicado de un representante de El duque y la duquesa de Sussex.

"El duque y la duquesa de Sussex están encantados de estar esperando su segundo hijo", se lee en la declaración. La pareja también publicó una foto impresionante junto con el anuncio, tomado por Misan Harriman. La creciente llegada del bebé de Meghan se puede ver en el dulce postal en blanco y negro mientras ella y Harry se sientan debajo de un árbol.

Meghan Markle y Príncipe Harry / Misan Harriman/Copyright propiedad de The Duke and Duchess of Sussex

Meghan y Harry ya son padres de adorable Archie Harrison Mountbatten-Windsor, a quien dieron la bienvenida en mayo de 2019. Confirmaron que estaban embarazados la primera vez a través de la Familia Real, incluyendo al hermano de Harry, el príncipe Guillermo, y a su cuñada Kate Middleton, quienes señalaron que estaban "muy contentos" a través de la cuenta de Kensington Royal Twitter.

Archie se ha convertido en una gran estrella en las redes sociales, tomando el centro de la tarjeta de Navidad de la pareja en diciembre de 2019. En la dulce foto en blanco y negro, tomada por la amiga cercana de Meghan y la estrella de Morning Show Janina Gavankar, Archie se arrastra hasta la cámara con una mirada curiosa en su cara. El niño ha estado creciendo frente a nuestros propios ojos, y con su calidez y espíritu feliz irradiando a través de sus fotos y videos.

Meghan Markle y el Príncipe Harry reconfortan su relación

Las noticias sobre el embarazo llegan después de que Meghan y Harry se apartan del torbellino de los deberes reales en enero de 2020 y de una pérdida personal difícil. La pareja pasó la primera parte de 2019 en Victoria, Columbia Británica, en una impresionante mansión que fue arreglada por el productor musical David Foster; y después de anunciar que tenían la intención de pasar su tiempo tanto en Canadá como en el Reino Unido, Harry y Meghan se trasladaron a su natal de Los Angeles, California en marzo de 2020.

Desde que llegaron a California, la pareja ha mantenido un perfil bastante bajo, saliendo con máscaras protectoras para ser voluntarios para los necesitados, así como en otra salida de Beverly Hills. Lamentablemente, en noviembre de 2020, Meghan y Harry sufrieron una pérdida devastada.

Meghan se abrió en un emotivo ensayo personal sobre soportar un aborto espontáneo. "Me caí al suelo", recordó. "Sentí que algo no estaba bien. Sabía, mientras agarraba a mi primogénito, que estaba perdiendo mi segundo", leyó el artículo del New York Times de Meghan.

Descubre más de este tema

