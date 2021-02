¡Puro derroche de amor! Así celebraron las estrellas el Día de San Valentín

El día más romántico del año se ve un poco diferente en 2021 en medio de la pandemia COVID-19; sin embargo, estrellas como Carolina Jaume, Flor María Palomeque, Jennifer Lopez y Priyanka Chopra tuvieron la oportunidad de disfrutar del amor en esta ocasión especial. Y aquí puedes disfrutar del romántico resumen.

La estrella ecuatoriana Carolina Jaume compartió este día con sus amigos, en una tarde en la playa disfrutando del clima al aire libre, entre deliciosa tertulia y comida. “Segundo año que pasamos San Valentín “los Amix” los quiero”, tituló la también actriz.

Otra presentadora que celebró incluso antes del domingo 14 de febrero fue Flor María Palomeque. La modelo, bailarina y actriz es madre de cuatro hijos, y había compartido una cena familiar en la que plasmó “Este momento de mi vida se llama F E L I C I D A D!!!”. Mientras tanto Roflo rindió homenaje a su pareja a través de sus Instagram Stories.

Para los detalles no hay distancia

La pareja conformada por Joe Jonas y Sophie Turner celebró su primer Día de San Valentín con su dulce niña. La modelo y actriz dio a luz hace unos meses y Joe se fue a Instagram para rendir tributo a su esposa e hija. "Feliz Día de San Valentín a mis 2 San Valentín", subtituló en una foto de Sophie embarazada acostada en un sofá con su barriguita voluminosa.

Nick Jonas y Priyanka Chopra pueden no haber podido celebrar juntos el Día de San Valentín, pero el cantante se aseguró de que su amor recibiera muchas rosas. "Ojalá estuvieras aquí @nickjonas sólo un par de rosas", escribió Priyanka al publicar una foto de sí misma sentada en un sofá rodeado de flores.

Mientras tanto, Nick publicó una foto de la pareja montando caballos en una playa. "Dondequiera que vayas, iré, porque estamos juntos en esto", comenzó el cantante de los Jonas Brothers. "Para bien o para mal, espera, porque sólo mejora. Feliz Día de San Valentín @priyankachopra gracias por llenar cada día de felicidad y paz. Te amo a la luna y de vuelta".

JLo y Alex Rodríguez no podían faltar en la lista

Febrero no sólo marca el Día de San Valentín, sino que también es el mes de aniversario de Jennifer López y Alex Rodríguez. La ex estrella del béisbol armó una lujosa exhibición para su amor, que incluía una cama decorada con pétalos de rosa en forma de corazón, y un letrero iluminado que decía "ILY".

JLo tomó Instagram y escribió: "Febrero es nuestro mes especial… nuestro mes de aniversario… Nos encontramos de nuevo por primera vez el 1 de febrero… la primera vez que salimos fue dos días más tarde y desde entonces no ha habido un día que no hemos estado juntos o hablado… me haces reír… Me encanta tu sentido del humor malvadamente divertido… y cómo siempre tratas de hacer que cada habitación entre en una más alegre".

Descubre más de este tema

Parejas de famosos que se casaron y no llegaron a celebrar ni un solo Día de San Valentín Estas celebridades tomaron el matrimonio como un contrato y duraron solo meses, algunos semanas, y sí, hay otros que solo fueron un par de horas.