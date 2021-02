“Titanic” hace llorar a Carmen Villalobos y estas películas te harán suspirar a ti

Admirar otras actuaciones o proyectos es una tarea ardua para los actores como Carmen Villalobos, y quizá esto ha hecho que la colombiana compartiera su admiración al reencontrarse con la cinta “Titanic”, el clásico protagonizado por Leonardo DiCaprio cuya disputa por la escena de Rose salvándose en la tabla siempre será un tema a discutir. Sin embargo, Carmen llora de emoción cada vez ve esta historia de amor.

La protagonista de “Sin Senos Sí Hay Paraíso” tomó su Instagram Stories, capturados por el programa “Suelta La Sopa” de Univisión, para decir “estoy estudiando para mañana, y prendí el televisor y justo vi Titanic… Me puedo quedar siempre viendo Titanic, siempre tengo la esperanza de que todos se salven, que Jack y Rose queden juntos… Ay ya sé soy una ridícula, pero me pasa. No sé a ustedes. ¡Me encanta!”. Definitivamente esta película mueve la fibra de la actriz.

Pero ¿qué otras cintas son capaces de emocionarnos este 14 de febrero? Al ver a Carmen soñar con un final feliz para “Titanic” hace que recordemos otros largometrajes para suspirar y enamorarse este día de San Valentín, como “All the Bright Places”. La producción de Netflix reúne a Finch (Justice Smith) y Violet (Elle Fanning) cuyos traumas pasados ​​los vincula con la esperanza de curarse mutuamente a medida que avanzan sus vidas. Pero, cuando ocurre una tragedia, Violet tiene que elegir cómo continuará viviendo en un mundo en el que se siente extremadamente desafortunada.

Comedia y suspenso para este 14 de febrero

Otra comedia imperdible es “How do you know”, película que reúne a Reese Witherspoon, Owen Wilson y Paul Rudd. La película cuenta la historia de la jugadora profesional de softbol Lisa, quien repentinamente es eliminada de su equipo por ser demasiado mayor. Poco después, conoce a dos hombres que le gustan y se encuentra en un triángulo amoroso mientras intenta crear una nueva vida para ella.

Si prefieren una historia más subida de tono, “After” es una opción ideal. La historia sigue a dos estudiantes universitarios: Tessa, que es ingenua e inexperta sexualmente, y Hardin, que es un oscuro y misterioso estudiante. El interés de Tessa por su nuevo amigo hará que luche contra su timidez y sea quien provoque sus encuentros con su interés amoroso.

Clásicas para el Día de San Valentín

“Definitely, Maybe” no es tan actual en fecha de estreno, pero su trama si es vigente. Esta cinta está protagonizada por Ryan Reynolds como Will Hayes, un padre que pronto se divorciará de su esposa. En un intento por aprender más sobre el matrimonio, la hija de Will (Abigail Breslin) le pide que le cuente la historia de cómo se conocieron. En cambio, Will le cuenta sobre sus romances con tres mujeres, y la hija tiene que adivinar cuál es su madre.

Un clásico es “The Notebook”, para muchos la película más romántica que jamás haya existido. Si de verdad quieres tener tus sentimientos a flor de piel este Día de San Valentín, mira esta película clásica con Rachel McAdams y Ryan Gosling como Noah y Allie, dos adolescentes enamorados que se separan debido a circunstancias fuera de su control. Pero luego se encuentran como adultos, solo que sus vidas se ven muy diferentes ahora.