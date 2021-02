Actualiza tu playlist para este Día de San Valentín

Para encender la chispa este 14 de febrero es importante la música, ese soundtrack que convierte tu velada en la cita ideal o te acompaña mientras preparas ese regalo especial. Sin embargo, dejemos de lado los atascos lentos, ya probados y confiables de años anteriores, apuesta a un sonido un poco más moderno.

¿Aceptas el reto? Si la respuesta es sí, podemos sugerir añadir estas melodías románticas más recientes al playlist para esta noche especial, con un set de canciones lanzadas en los últimos 12 meses.

Una de las principales parejas de la música pop, el rapero Big Sean y la estrella de R&B Jhené Aiko, sube el calor con el tema "Body Language" que también cuenta con Ty Dolla Sign. La canción proviene del quinto álbum de estudio de Big Sean, "Detroit 2", que debutó en el No. 1 en el Billboard 200 después de ser lanzado en septiembre.

“Comfortable” es otra oferta increíble del propio H.E.R. de Vallejo, que hipnotiza con su entrega vocal suave y conmovedora en este número que los fans pueden encontrar en la banda sonora de la película romántica de 2020 "The Photograph".

Para cerrar con broche de oro mencionamos "Miracle of Love", una de las canciones de amor más dulces que se ha escuchado en los últimos lunes. La canción es entregada con tanta calidez por Chris Tomlin, quien se inspiró para escribir la melodía después de saber que él y su esposa estaban esperando otro hijo. Fue lanzado en su última oferta navideña, "Miracle of Love: Christmas Songs of Worship", pero vale la pena escucharla en cualquier temporada.

Amarse a sí mismo también es parte del Día de San Valentín

Para muchos el Día de San Valentín es netamente comercial, y quizá si ha perdido un poco el valor sentimental que antes podía tener; sin embargo, es la ocasión perfecta para sentirse halagado incluso si no se está en pareja. Si te sientes un poco nostálgico, recuerda que todo pasa y piensa en lo que pudo haber sido con esta canción de amor del fantástico álbum "Folklore" de Taylor Swift.

Además de ser una estrella increíble, Dua Lipa ofrece un gran himno de rebote con “Love Again” de su disco esperanzador de su segundo álbum de estudio, "Future Nostalgia". Al parecer, la cantante estaba pasando por su propia y dura ruptura en el momento de la grabación, y la canción resultante podría ser muy terapéutica para cualquiera que hiciera lo mismo.

