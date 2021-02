Parejas de famosos que se casaron y no llegaron a celebrar ni un solo Día de San Valentín

Famosos, bellos y con un gran éxito, las cualidades perfectas para mantener expectante a miles de seguidores y a la prensa, que ansiaban ver como pasaban de ser solo una pareja de novios a jurarse amor eterno ante un altar.

Sin embargo, el matrimonio es una decisión que debe tomarse con total cordura y responsabilidad. Lo que al parecer, les faltó a estas celebridades que dieron el sí pensando que si no les gustaba podían hacer como cuando les deja de agradar una prenda de ropa y simplemente la quieren devolver.

A continuación te contamos algunos de los casos de divorcios más rápidos del mundo de la farándula, donde no les dio tiempo de celebrar ni un solo Día de San Valentín. Porque duraron solo meses, algunos semanas, y sí, hay otros que solo fueron un par de horas, según el medio Teleshow.

Jennifer Lopez y Cris Judd: ocho meses. Fue amor a primera vista, y apresuradamente dieron el gran paso al altar en 2001. Pero unos meses después oficializaron su divorcio en medio de rumores que vinculaban a JLo con su antiguo novio Puff Daddy. Su manager declaró esa vez. “No hay muchos comentarios para hacer, se separaron, simplemente eso”.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth: 8 meses. Eran una de las parejas más envidiadas de Hollywood, sin embargo poco les duró y en 2017 Liam decidió terminar el matrimonio por un presunta infidelidad de la cantante con la bloguera Kaitlynn Carter. Cyrus luego de la separación se mudo con Carter.

Bradley Cooper y Jennifer Esposito: cinco meses. En 2006 se unieron en matrimonio, tras pocos meses de novios. “Fue algo que simplemente sucedió. Fue de muto acuerdo. Lo bueno es que ambos nos dimos cuenta de que no funcionaba”. Sin embargo, Jennifer fue un poco menos amigable al referirse al actor. “Es divertido, inteligente, arrogante… y un maestro de la manipulación”.

Kim Kardashian y Kris Humphries: 72 días. El basquetbolista y la socialité se casaron en el 2011, y fueron duramente criticados porque, al parecer, su enlace era un show mediático por el reality de la empresaria, al final no celebraron ni una boda de papel. “Me casé por amor. No hubiera pasado tanto tiempo en algo que no hubiese querido solo por un programa de televisión”, dijo Kim al respecto del divorcio.

Cristian Castro y Carol Victoria Urbán: 28 días. Mantuvieron un noviazgo por varios meses y en junio de 2017 tomaron la decisión de casarse. “Rompimos 28 días después de casarnos: es realmente una vergüenza. Yo cumplí, traté de estar bien. Ella también trató de estar bien. Simplemente no se pudo. Estoy consternado, preocupado por eso… porque esto no es un juego”, comentó Cristian en aquella oportunidad.

Pamela Anderson y Jon Peters: 12 días. La exconejita de Play Boy sí era toda una experta en las relaciones fugaces. Ya había tenido un matrimonio de apenas dos meses con Erick Salomon. Pero el año pasado batió record con Peters, quien la acusó de haberse casado para que él pagara sus deudas. “Dejé todo por Pam… Pero descubrí que ella debía 200 mil dólares en facturas y no tenía forma de pagarlo. Así que lo hice yo, soy un viejo tonto”.

Cher y Gregg Allman: nueve días. Se casaron en 1970, pero Cher no pudo aguantar el estilo de vida desenfrenado rodeado de alchol y drogas y tan solo días después puso fin a la relación. Aunque posteriormente tuvieron un hijo, Elijah Blue.

Carmen Electra y Dennis Rodman: nueve días. Fue el exjugador de los Chicago Bulls de la NBA quien pidió la anulación del matrimonio porque según él era una relación tóxica. “Nuestra relación fue muy apasionada. Cuando fue buena, fue increíble. Y cuando fue mala, fue lo peor. Creo que todo sucedió muy rápido y eso tuvo mucho que ver. Fue tan espontáneo que hoy lo recuerdo y digo: ‘Oh, Dios, ¿qué hicimos?’".

Nicolas Cage y Erika Koike: cuatro días. En esta relación todo fue mal desde el principio. En plena boda la pareja estuvo discutiendo acaloradamente, por eso en mayo de 2019, cuatro días después, el actor solicitó la nulidad porque según él, estaba muy ebrio cuando le pidió matrimonio a Erika.

Britney Spears y Jason Alexander: 55 horas. "oops i did it again" en 2004 'La Princesa del pop' revolucionó al mundo con la noticia de que se había casado con su amigo de la infancia, en Las Vegas y con tan solo 22 años. Tras día y medio después todo había terminado.