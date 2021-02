Mira lo que te depara el horóscopo en este Día de San Valentín: tengas pareja o no ¡Prepárate!

A algunos este día les da igual, otros lo odian con todas sus fuerzas, y hay quienes lo toman muy en serio. Lo cierto es que San Valentín es mañana y por eso te dejamos lo que te deparan los astros para esta fecha. No te preocupes, que para los que no tienen pareja también tenemos sus predicciones.

San Valentín según los astros

Aries: para las personas regidas por este signo que tienen pareja será un día de lleno con tu pareja, muy merecido luego de pasar tiempos de turbulencia en la relación; la noche cerrará con en la intimidad y llena de romance. Los Aries que no tienen pareja se toman este día muy en serio, les resulta muy difícil y frustrante pasarlo solos. Tómalo con calma.

Tauro: a estas personas les encantan los regalos y detalles, y aún más si son cosas que necesitan. Este año sí serán sorprendidos con buenos obsequios de parte de su ser amado. Los solteros de este signo son radicales en esta fecha, llegando a odiar la celebración del amor. Pero lo que no saben es que más pronto de lo que piensan el amor va a llegar a sus vidas.

Géminis: a los nacidos bajo este signo cupido les podría jugar una mala pasada justo en su día. Por su forma de ser tan frontal al hablar sin mesura o empatía les espera una fuerte discusión con su pareja. Para los que no están en una relación pero salen con alguien, la ansiedad por celebrar el día les puede jugar una mala pasada. Espera un poco más, no asustes a esa persona que apenas estás conociendo.

Cáncer: a estas personas les encanta más dar que recibir, por eso desde hace rato que ya tienen todo planeado para pasar un día perfecto junto a su ser querido. Los solitarios que son regidos por este signo son muy vulnerables y sentimentales por no poder celebrarlo con alguien. Este año trata de vivirlo desde otro punto de vista y festéjalo con tus familiares y amigos, después de todo por algo es 'el Día del Amor y la Amistad'.

Leo: no tenías grandes planes para este día, pero sí que vivirás un Día de San Valentín espectacular junto a tu pareja: cena, baile y una noche ardiente. ¡Prepárate!. A los que aún no han tendido suerte en el amor este día no los detendrá para estar feliz y disfrutar de una salida con amigos.

Virgo: ya tienes todo bien planificado. Un fin de semana en lugar romántico dentro de la ciudad que ayude a consolidar la relación es lo que te augura tu signo. El día para los solteros serán uno más, y sin planearlo será al lado de su mejor amigo.

Libra: los astro te deparan un día como lo estás necesitando hace rato: lleno de cuidados y mimos en un spa para liberarte de tanto ajetreo y presión. Estas personas están solteras de hace muy poco y aún no superan la relación anterior. Es hora de dejar de vivir de recuerdos y volver a vivir centrándote en ti y aceptando la realidad.

Escorpio: a estas personas les llegó su media naranja y este año podrán celebrarlo con películas, y si incluyen una cena romántica será aún mejor para que siga creciendo la llama del amor. Por otro lado, a los solteros de este signo realmente les dará igual este día y más porque lo pasarán junto a sus amigos con una buena noche de diversión y juegos.

Sagitario: las cosas no han estado muy bien en la relación, por ello este día les cae como anillo al dedo para recordad porque están juntos y dejarse llevar por el amor que se tienen con un plan inesperado, pero hermoso. Los solteros intentarán estar tras una coraza y haciendo bromas al respecto del día, sin embargo, la melancolía los invadirá. Solo recuerda que el amor nuevamente llegará para ti.

Capricornio: a los nacidos bajo este signo se les viene un día lleno de romanticismo bajo la luz de las estrellas, en un lugar rodeado de naturaleza. Para los que no tienen pareja les hará bien estar con sus seres queridos, un compartir en familia será lo que capricornio tendrá este año.

Acuario: las personas de este signo recibirán una sorprendente y gran proposición en la cena romántica que les espera. Los solitarios de Acuario estaban acostumbrados a celebrarlo con su ser amado, sin embargo, aunque parezca pronto, ya se les viene su persona ideal.

Piscis: los planes para Piscis serán muy sensuales y románticos, con masajes, muestras de cariño y mucha fogosidad. Para los que están sin pareja les espera un día junto a un ser querido, donde por fin te animarás a hacer lo que pensabas solo podías disfrutar si era con tu persona ideal.