El nuevo novio de Marjorie de Sousa espera que Matías, hijo de Julián Gil, lo llame papá

Marjorie de Sousa ha entablado una relación amorosa con un empresario mexicano de nombre Vicente Uribe. Y al parecer las cosas van muy bien. Esto según unas recientes declaraciones de Uribe, donde expresó que espera que pronto el hijo de la venezolana con el actor Julián Gil, Matías, lo llame papá.

Marjorie de Sousa ha estado envuelta en una seria polémica con su expareja, al que no le permitía ver, ni compartir mientras se decidía el caso en una corte. Finalmente, el juez le dio la patria potestad por completo a la actriz.

Ahora, Marjorie parece estar enfocada a su noviazgo con el empresario, y así dejó saber también Vicente, en una reciente entrevista, donde contó un poco sobre como es el trato con el pequeñito que cumplió años el 27 de enero, 4 años.

Uribe fue cuestionado sobre si Matías le dice o no papá. "Aún no pasa eso, pero en algún momento se va a dar", dijo durante la conversación Uribe.

Si la relación sigue creciendo, la convivencia sigue creciendo, es un proceso completamente natural. Hoy te digo que no, no es real. Me llevo muy bien con el niño, lo quiero mucho, me quiere mucho y estamos creando vínculos muy padre", agregó el empresario.