¡Madre y trabajadora! Así comienza un día de la presentadora Sofía Caiche

Sofía Caiche cumplió siete meses de haber dado a luz y compartió en sus redes sociales un video de cómo inicia su día a día después de comenzar en el programa “De casa en casa”. Desde su auto, la estrella del programa matutino dijo “Muy buenos días! Ya estoy en TC Televisión, hoy tengo grabación toda la mañana. Hoy mi bebé se volvió a levantar a las 4 de la mañana, y ya le he dado la chichita hasta la hora que tuve que salir de casa. Les nuestros mi desayuno, un choclito cocinado con huevito y quesito, y no puede faltar mi rico cafecito”.

Entre los comentarios surgidos en el clip, después de que también menciona que su doctor le recomendó una inyección para tener más energías, se lee: “Es muy buena esa inyección…es vitamina..!!! Igual a mí me mandó mi Dra… suerte!!”, “Y como haces con la Leche materna para tu bebé Sofi si estás todo el día fuera de él”, “Es muy buena la Bedoyecta a mi dolían las articulaciones y me ayudó bastante se me quitó el dolor”.

Además de madrugar, compartir con su niña y comenzar sus días productivos, Sofía también disfruta bailar entre los descansos del programa de televisión. Hace uno días la presentadora compartió un TikTok en el que bailaba junto a sus compañeras el tema “El Gato Volador”, de Cuentos de la Cripta. “Nooooooo 🤣🤭!!! Esto pasa por no escuchar el audio jajaja”, escribió junto al clip en el que no podía contener la risa mientras cumplía el challenge.

Sofía Caiche disfruta sus retos en TikTok

La también actriz compartió el reto de la canción “Busse It”, desde su habitación. En el video, la presentadora luce una bata de seda estampada, y al agacharse cambia su look por un vestido strapless dorado, tacones, y baila al ritmo del challenge. A pesar de sus tres hijos, Sofía se ha mantenido en forma con dieta y ejercicios, además de resaltar sus curvas con sus increíbles outfits.

“Orgullosa de mis estrías 😜❤️!! Aquí están se las presento, son 3 MARAVILLOSOS hijos que he tenido en mi vientre y me dejaron estas marcas, NO puedo utilizar trajes de baño muy chiquitos porque se me notan, por eso uso los biquinis gruesos semi cadera. Aprendí a vivir con ellas, ya que a mis 22 años, con mi Piero, de deprimí al ver mi abdomen hermoso que tenía, ya con marcas, pero con el tiempo aprendí amarlas 🥰😎”, escribió la también actriz.

