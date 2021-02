La hija de Pink heredó el talento de su madre y canta en un nuevo TikTok

Willow, la hija de nueve años de Pink, está demostrando una verdadera aptitud para el canto. La primera princesa de la cantante de "What About Us" apareció en TikTok de Pink (puedes verlo AQUÍ) el 8 de febrero, para mostrar sus dulces tonos vocales a los millones de seguidores de su madre en la publicación debut. “O simplemente podría cantar 'Cover Me In Sunshine'”, le dijo Willow a su cariñosa madre.

Después de algunos murmullos juguetones de su madre, Willow se lanzó directamente a la melodía original. A lo largo de todo el clip, el vibrato de la pequeña artista y los tonos resonaron en la habitación y dejaron a su madre atónita por su talento, llenándose de orgullo. Al final del video, la joven chasqueó los dedos y su mamá quedó realmente impresionada. Después de reír para sí misma, Pink pronunció: "¡Oh, está bien!" Claramente, estaba muy conmovida por el talento de su hija.

Pero esta no es la primera vez que Willow, quien Pink comparte con su esposo Carey Hart, ha demostrado que tiene la voz para seguir potencialmente los pasos de su madre. El pasado 30 de noviembre de 2020, la tierna niña se unió a su madre para una hermosa actuación durante The Disney Holiday Singalong. El dúo de madre e hija cantó “The Christmas Song” de Nat King Cole, y los fanáticos se enamoraron absolutamente de la voz de Willow.

Pink / Getty Images

Pink ya ha presumido el talento de Willow

Antes de su actuación con su hija, Pink hizo referencia al dueto en Twitter. “¿Quieres verme a mí y a un invitado especial cantar una de nuestras canciones favoritas de Navidad? Ven y canta con nosotros!!!!" Naturalmente, los fans se preguntaron quién podría ser el "invitado especial"; después de todo, Pink ha colaborado con personas como Christina Aguilera, Keith Urban y más, pero ver a la cantante interpretar una canción con su hija fue realmente la sorpresa perfecta.

No es ningún secreto que Pink adora absolutamente a su familia y da un ejemplo increíble para su hija y su hijo Jameson de cuatro años. Ya sea que esté usando su voz para cantar una de sus canciones o hablando sobre los problemas esenciales que enfrenta la sociedad, Pink continúa impresionando a sus legiones de fanáticos de toda la vida. Todos seguirán atentos a la cuenta de TikTok e Instagram para nuevas sorpresas, quizás un dueto oficial de madre e hija en un futuro cercano.

