JLo se sincera sobre los planes de boda con Álex Rodríguez: "Al final lo hemos cancelado, porque no sabemos realmente lo que va a pasar"

JLo sigue triunfando en sus actuales proyectos y, al parecer, en su vida amorosa, pero ese éxito no ha sido suficiente para afrontar la difícil situación que vive el mundo debido a la pandemia, desatada por la Covid–19. Y ahora, la actriz y cantante ha revelado detalles de lo duro que lo ha pasado.

JLo ofreció una entrevista para la revista Allure, en la cual reveló un poco de su intimidad y de como ha tenido que lidiar con su ansiedad para estar bien, a pesar de que el mundo ha sufrido un cambio inimaginable e inesperado.

Y no es para menos, la puertorriqueña ha cambiado sus hábitos y compromisos laborales, pero lo más duro ha sido que, debido a la crisis sanitaria, tuvo que aplazar en dos oportunidades su matrimonio con el expelotero de los Yankees de New York, Álex Rodríguez.

Lógicamente, al principio todos estábamos llenos de ansiedad y nos encontrábamos, como todo el mundo, en un contexto de miedo y suspenso. Creo que era la primera vez que a los dos nos pasaba algo parecido, y al mismo tiempo. Entonces empezamos a hacer terapia y pienso que nos vino muy bien para la relación. En cualquier caso, yo no me privé de nada, y si un día me apetecía sentarme en el sofá a comer patatas fritas para calmar los nervios, lo hacía. La idea es no acostumbrarte demasiado a esas cosas", detalló la cantante.