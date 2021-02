Mariela Viteri se divierte bailando con su equipo de trabajo aunque es opacada

La prestigiosa presentadora Mariela Viteri continúa dándole a sus fanáticos el más variado contenido informativo, sobre todo en medio de las restricciones de circulación por la pandemia de la COVID-19 que ha impulsado positivamente su sello Mariela News. Pero entre pauta y pauta, Mariela se divierte con su equipo de producción, y esta vez se ha aventurado a compartir un baile aunque parece que no fue precisamente el centro de atención.

“Y mientras cuajamos proyectos con @greinosoini… #tiktok al más puro estilo de @xhervas.ec y @yakuperezg”, escribió Mariela junto al clip de TikTok en el que ella comienza sentada, se levanta al ritmo de “Hey Saxy Lady” de Shaggy. Jugando con su cabello y pasos lentos hacia la cámara, su productora Gina Reinoso aparece en la toma y empuja a Mariela para robarse todo el protagonismo de la divertida escena. La estrella lucía un jean, con una camisa blanca y sandalias a juego. ¡Elegante!

“Hermosas no importa el físico lo importante es la actitud”, “Hermosa como siempre Marielita. Me encanta tu carisma, tu estilo. Eres única. Dios te bendiga siempre”, “Que sexy… así debe de hacer algunos videos… porque ud es hermosa con todo el respeto que se merece”, “jajajajaja pobre mi Mariela cómo me la tratan”, son parte de las impresiones de los seguidores de Mariela en la cajetilla de comentarios junto a emojis de aplausos y corazones.

Mariela Vitari y sus vivaces romances

Para septiembre de 2020 la también empresaria fue capturada en un evento muy acaramelada con Lev Ingerman, encuentro que sorprendió a sus más íntimos amigos ya que la pareja había dado fin a su relación después de recibir el año nuevo. Fuertes rumores señalaron que el motivo era la galantería del profesional, una bondad que no solo cautivaba a Mariela.

“Mi vida privada es mía. Siempre la he manejado así… uno tiene que guardarse esa parte para que sea desarrollada o bien si es que se da para bien, y si se da para mal pues también salir ilesa”, dijo Mariela al espacio “De Boca en Boca”, cuando Miguel Cedeño le dice que le gusta verla feliz “tus amigos tenemos que aceptarlo a pesar de que no estemos tan de acuerdo”, a lo que ella respondió “la felicidad no depende de una persona… donde tu pienses que depende de una persona estás acabado”.

Según la revista Expresso, Cedeño también afirmó en su momento: “Me cayó como un balde de agua fría la noticia, no sabía que había regresado con Lev. Siempre ha sido muy hermética con este tema. No sé qué tiene que la ha cautivado, tal vez porque es un hombre muy culto”.

