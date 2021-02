Frida Sofía rompe el hielo y habla de los verdaderos sentimientos que tiene hacia su madre, Alejandra Guzmán

Frida Sofía, por fin, rompió el silencio acerca de la problemática relación que tiene con su madre, la famosa cantante mexicana, Alejandra Guzmán. Esto se da luego de que la rockera expresara, en varias entrevistas, que quiero volver a abrazar y estar junto a su hija.

Frida Sofía respondió a las declaraciones hechas por su madre, cuando entre lágrimas y muy sentimental aseguró, en el programa de Univisión 'Despierta América', que desea reconciliarse. Luego de dos largos años en los que han estado distanciadas.

Pero al final ella y yo algún día vamos a estar frente a frente, y lo vamos a solucionar, porque yo jamás he hecho algo para hacerle daño. Necesito de ella, la amo, la extraño, la parí, es sangre de mi sangre. La amo profundamente y comprendo que necesita tiempo para aprender de la vida, porque la vida te enseña a valorar y a ver que sólo tienes una madre, un padre, sean como sean”, dijo Alejandra, en dicha entrevista.

Esta vez, la joven influencer, quien además es cantante y empresaria, se está mostrando más abierta a un reencuentro con 'La Guzmán'. Frida expresó al programa 'Hoy día' de Telemundo, que ella siempre ha estado en el mismo lugar, el apartamento que Alejandra le regaló en Miami, Florida, al que la invita a visitarla.

Yo siempre he estado con los brazos abiertos. He vivido en el mismo apartamento que ella me dio, gracias, muchísimas gracias por ese hogar que sí valoro con toda el alma, pero nunca ha ido”, confesó Frida.