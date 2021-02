“Yo sigo sufriendo desde hace ocho años que me inyectaron los polímeros": Alejandra Guzmán confesó que estuvo al borde de la muerte

Yo sigo sufriendo desde hace ocho años que me inyectaron los polímeros y es que te pueden engañar muy fácilmente, es gente que sabe lo que está haciendo y no le importa”, expresó Alejandra Guzmán.

En entrevista con el programa dedicado a la farándula 'Venga la alegría', Alejandra Guzmán relató como su vida cambió debido a los polímeros, e incluso dijo que estuvo apunto de morir y desde entonces su salud no ha sido la misma, y se ha visto gravemente afectada.

La cantante mexicana estuvo conversando sobre las consecuencias que pueden ocasionar inyectarse este tipo de sustancias en el cuerpo. Además, aprovechó para hacer un llamado a las personas para que eviten este tipo de practicas.

"Acepten su cuerpo como es y aprendan a aceptarse como son”

Alejandra también se refirió al llamado 'El Rey Grupero', Juan José Duque, médico venezolano, quien está siendo acusado por el novio de Cynthia Klitbo, por realizar, presuntamente, tratamientos de mala calidad en su consultorio

Hay cuerpos que reaccionan y tienen que amputarte una parte de tu cuerpo; yo estuve abierta de mi cuerpo por seis meses y les quiero decir a la gente que no necesitan hacerse nada realmente. Acepten su cuerpo como es y aprendan a aceptarse como son”, relató la cantante.

Alejandra contó sobre lo mal que la ha pasado desde entonces, viendo afectada su salud, y su quehacer diario. Además, rechazó a las personas que se dedican a hacer dinero sin que les importe poner en peligro la vida de los demás, tal y como le sucedió a ella.

A veces te puede costar la vida. Hay gente que lucra con lo que sea y son capaces de matarte por dinero… desgraciadamente la gente que me lo hizo a mí, ya están volviendo a hacer operaciones y no hay muchas leyes, no hay en México un seguimiento porque no hay estudios, medicinas que sepan cómo curarte”, agregó Guzmán.

"Yo firmé una carta donde me hacía responsable si moría"

Asimismo, la artista comentó que a pesar de que se atrevió a hablar y a dar a conocer a los responsables de inyectar sustancias prohibidas en su cuerpo, hoy en día siguen realizando procedimientos estéticos.

No voy a estar toda la vida detrás de la gente que me hizo daño a mí y tiene más de 800 muertos atrás de mí. Pero yo fui la primera persona que abrió la boca y lo hizo saber, realmente no han parado y lo siguen haciendo, entonces qué peligro que tú creas que una persona con una bata es un doctor y no lo es", añadió Alejandra.

Alejandra recordó que su vida estaba en peligro debido a cuatro bacterias que habían aparecido en su organismo, y que era tan complicada su situación que ningún doctor quería hacerse responsable. Y hasta la fecha ha tenido que ser intervenida en más de 20 oportunidades, y aún no termina de estar sana. El año pasado tuvo que ser intervenida de emergencia para practicarle un drenaje.

Yo firmé una carta donde me hacía responsable si moría, porque los doctores no me querían tocar, yo ya estaba muy infectada por cuatro bacterias”, relató la rockera.

