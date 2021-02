Mientras se acerca el Día de San Valentín Miley Cyrus ama estar soltera

Miley Cyrus esta enamorada de su vida de soltera y admite que es perfectamente feliz sin un compañero. Seis meses después de su ruptura con el cantante Cody Simpson, y una relación anterior de casi 10 años y ocho meses de matrimonio con el actor Liam Hemsworth, la ex chica Disney está encantada de tener la libertad de hacer lo que quiera; o así lo dio a entender en ​​una publicación de Instagram el 9 de febrero.

La estrella hizo un mashup con un video de cuando protagonizó la serie juvenil “Hannah Montana” de Disney Channel, donde su personaje declaró: "¡No tengo ningún problema en no tener novio!", e hizo una transición a su programa del Super Bowl TikTok Tailgate del 7 de febrero de 2021, donde afirmó “Ahora estoy soltera, lo sabes. Después de Covid, estoy lista".

"Hombre. Estar soltera apesta. ¡Todo lo que hago es CUALQUIER F*CK QUE QUIERO! ¡Bahabahahahahabahahhahaha!", se lee al pie de la foto de forma irónica, comentario que a su hermana Brandi le encantó la publicación y escribió "LOL", mientras que cientos de fanáticos están contentos porque su ídolo musical ha aceptado mantener su corazón a salvo por un tiempo.

Miley Cyrus y sus conflictos con cupido

Miley, quien se identifica como pansexual y ha tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres, tuvo un torbellino romántico en 2019 que la llevó directo al divorcio. En agosto de 2019 fue fotografiaba besando a Kaitlynn Carter, solo ocho meses después de casarse con su pareja de toda la vida, Liam. Doce días después, el actor australiano le solicitó el divorcio y rompió la burbuja de amor para ambos.

Pero la llama entre Miley y Kaitlyn duró solo un minuto, antes de que la cantante comenzara a salir con Cody a principios de octubre de 2019. Ambos fueron vistos por primera vez besándose en un café de tazones de comida saludable en Los Ángeles; casi un año después la también actriz confirmó la noticia de su ruptura en un “en vivo” con sus fanáticos.

“Resultó que mi novio y yo habíamos roto”, compartió durante la sesión. “Como todos los demás a esta edad, solo estamos decidiendo quiénes queremos ser con nuestras vidas, qué queremos hacer con nuestras vidas. Entonces, no lo conviertas en una historia dramática si la semana que viene salimos, pasamos el rato y compramos pizza. Somos amigos desde hace 10 años y seguiremos siendo amigos. Simplemente no lo conviertas en algo que no es", sostuvo la cantante y cinco meses después de su separación, Cody comenzó a salir con la modelo Marloes Stevens.

En una aparición en diciembre de 2020 en el programa SiriusXM de Howard Stern, Miley reveló que volvería a tener romance si aparecía la persona adecuada. “Amo a la gente, amo a quienes amo, he tenido relaciones con todos los géneros y estoy deprimido. Ahora mismo estoy de humor para un poco de D, pero estoy dispuesto a lo que sea, honestamente".

