“No estoy buscando aprobación de nadie”: Gabriela Pazmiño y su nuevo mensaje en Instagram

Gabriela Pazmiño se encuentra enfocada en la producción de su nueva colección “Libertad”, bajo el sello de su marca “Gabriela Pazmiño Dreams”, y comparte con sus millones de seguidores aquellas reflexiones que la motivan día a día a continuar hacia su norte. Esta vez asegura que no está buscando la aprobación de nadie, pero si le apasiona demostrar con acciones su agradecimiento por el apoyo que recibe.

“Dicen los entendidos que no es bueno subir una foto a esta hora, porque no la vería; pero realmente en mi vida no estoy buscando aprobación de nadie, ni likes para sentirme completa, solo me gusta compartir con ustedes lo que me nace del corazón… y la hora es lo de menos cuando la intención es buena, linda noche a todos”, escribió junto a una selfie.

En la imagen, Gabriela luce reluciente mientras sonríe. Viste una camiseta sin mangas negra, un pantalón o falda (no se distingue) azul, accesorios dorados, a juego con su maquillaje natural y en tonos tierra en sus ojos. “Amiga estás bellísima súper regia chica fitness”, “Guapísima. Yo también estoy despierta”, “estás lindaaaa amiga”, son parte de los comentarios que pueden leerse junto a la imagen matutina.

Gabriela Pazmiño quiere que todas las mujeres usen sus prendas

Hace varios días la ex presentadora de “En Contacto” conversó un poco con sus seguidores en un live, oportunidad que aprovechó para develar detalles de su nueva línea “Libertad” que no solo incluye pijamas y blusones, para mayor comodidad y elegancia, sino también ofrecerá una serie de accesorios, para completar un outfit de ensueño.

“Mirenme la cara… ¿yo tengo cara de ser carera? Digan ustedes de verdad. ¡]Yo pienso en el pueblo! … en ustedes, obvio. Yo he hecho estudio de mercado, si hay vestidos caros… y el que tiene plata se lo paga, y chévere. Pero en todo caso no, mis prendas no van a ser caras, van a ser económicas. Súper lindas, accesibles para tu bolsillo”, comentó la empresaria en el “en vivo” capturado por algunos fanpage.

Por otra parte, Pazmiño enfrenta un proceso penal como presunta coautora de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, junto a su cuñado Michel Bucaram Pulley. Sin embargo, para ella la serenidad es su mejor defensa. “Estoy en manos del Alfarero… Jeremías 18:1-4”, fue la frase publicada en una imagen junto al mensaje “leo muchos mensajes de parte de ustedes especialmente de las mujeres que me dicen… "Gaby que fuerte que eres, no sé cómo sigues de pie" y la verdad es que soy una mujer normal, como ustedes. Una mujer que ama a sus hijos y a su esposo”.

El texto continúa: “No soy fuerte, no lo soy, me decaigo, lloro, me debilito, siento angustia, ataques de pánico, temor, muchas veces me falta el aire y mi energía baja y es justamente ahí donde Sólo Dios y el amor a mi familia me permiten sostenerme en esperanza. Vivo cada proceso de mi vida con una sola enseñanza la de la fe ♥️ intentando ser cada día mejor. Recuerda siempre “Diga el débil, FUERTE soy”.

