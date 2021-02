Kim Kardashian sorprende a sus fanáticos con la hermosa pintura de North West

“Mi pequeña artista North” escribió Kim Kardashian en la foto que publicó en su historia de Instagram el pasado lunes 08 de febrero, en la que se veía una pintura que haría sonreír a Bob Ross. El dibujo, aparentemente realizado por North West, mostraba una cadena montañosa cubierta de nieve de color púrpura con vistas a un lago cristalino. En primer plano, un par de árboles se alzaban en lo alto, con hierba silvestre y flores a su alrededor.

North, de 7 años, incluso capturó el reflejo del bosque en las aguas del lago. La foto, cuando se compartió con una cuenta de fan, dejó a los espectadores conmocionados al pensar que el hijo mayor de Kanye West hizo eso. "Ella es una verdadera artista como su padre", "El gen del arte llegó al North", "Absolutamente hermoso!!! ¡¡Me encantaría tener eso colgado en mi pared!!", "Wow, seguramente el bebé de Kanye es tan talentoso como su padre y hermoso, definitivamente lo compraría", fueron parte de los positivos comentarios que se leen en la publicación del fanpage.

Además de mostrar su talento artístico, North recientemente compartió sus habilidades de escritura a mano de una manera divertida. “Mamá, te amo”, escribió North en un rollo de papel higiénico. Kim, claramente sorprendida de ver este mensaje mientras estaba ocupada en el baño, compartió su nota de Instagram el 31 de enero. En lugar de estar molesta, la sorpresa la conmovió. “¡¡¡Yo también te amo, North, para siempre!!!”, agregó la estrella de Keeping Up with the Kardashians.

Kim Kardashain dejó que North paseara con Kourtney Kardashian

Unos días antes de que Kim publicara el arte de North, Kourtney Kardashian mostró cómo su sobrina y Penelope Disick, de 8 años, son las mejores amigas. “Soñando despierta”, subtituló Kourt una galería de Instagram de fotos tomadas en un lugar tropical; la primera postal es una toma de North y Penélope caminando lado a lado mientras se dirigen a la playa. Otras fotos mostraban a las pequeñas amigas preparando las tablas de remo para un viaje en las aguas tropicales, así como una instantánea de los niños jugando en la piscina.

Las fotos de Kourt fueron tomadas de un reciente viaje de chicas Kardashian, desde donde Kim compartió algunas fotos tomadas en el lugar el 30 de enero. En una de las tomas, Kim abraza a North y Chicago West. El viaje se produjo cuando el drama de Kim con Kanye West dio un nuevo giro. La pareja, que supuestamente está camino al divorcio, se enfrentó a los planes del rapero de criar a los niños "en un complejo… fuera de Los Ángeles, en algún lugar del desierto", según señaló una fuente a la revista Hollywood Life.

