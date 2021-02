Video: The Weeknd se convierte en meme tras el Super Bowl, míralo aquí

The Weeknd se presentó en el Super Bowl y fue uno de los protagonistas del evento de la final del campeonato de la NFL. El show se llevó a cabo en la ciudad de Tampa, en Florida, Estados Unidos.

El cantante empezó el show apareciendo en el escenario bailando entre una multitud de dobles con la cabeza vendada. Entre ese grupo, el famoso 'se perdió' entre las decoraciones del evento.

Con todo lo del show, la participación del famoso se hizo viral y la gente no tardó en sacar memes.

Yo buscando mis ganas de entrar mañana a clases virtuales 😂. #SuperBowl #TheWeeknd pic.twitter.com/mRliEsMTVE — Salma Paez🪴 (@Salmapaezb) February 8, 2021

ABELITO ES UN CAPO REY DIOS LO AMO Y ADMIRO UN MONTÓN ME EMOCIONÉ AL ESCUCHAR Y VER LA MAYORÍA DE CANCIONES QUE ESTÁN EN MI TOP LUEGO SALIO BL YO MORI QUE NIVELAZO SOS GRANDE 😻♥️

#TheWeeknd #SuperBowl pic.twitter.com/xfyqMkl5Sd — ᴮᴱ Hᴏᴘᴇᴍᴇ ᶜʰᵘⁿᵍʰᵃ ᵈᵃʸ♡ (@dni_9) February 8, 2021

Algunos resaltaron el hecho de que él se "perdió" entre la multitud y las luces. En cambio, otros destacaron a los personajes que se dejaron ver en la actuación.

"Lo que mis amigos ven en su timbre cuando me presento en su casa"

what my friends see in their ring doorbell when I show up to their house #superbowl #PepsiHalftime pic.twitter.com/MgiYyf6SnH — Ashley Flanagan (@ashleyflanny) February 8, 2021

Así estuvo el show de medio tiempo de #TheWeeknd en el Súper Bowl pic.twitter.com/PA4KrpqbPK — La corneta negra (@lacornetanegra) February 9, 2021

"Yo de 5 años en el supermercado buscando a mi madre":

*5 year old me in the grocery store looking for my mom* #PepsiHalftime pic.twitter.com/eY7MNcKeoj — Glizzy McGuire (@jameswalls71) February 8, 2021

"Cómo me siento cada vez que no encuentro la salida en un casino de Las Vegas"

How I feel every time I can’t find the exit in a Vegas casino: #PepsiHalftime #SuperBowl pic.twitter.com/SL9dYisF9B — Ken Pringle (@MrKenPringle) February 8, 2021

The Weeknd también es del Coven pic.twitter.com/8SW2FUpDLq — La cose Trapos (@AviescWho) February 9, 2021

