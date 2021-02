Thalía se unió a un reto en TikTok que podría violar su privacidad

Thalía ha sido una de las artistas, de su generación, que más se ha involucrado en red social TikTok, en la que se mantiene muy activa compartiendo todo tipo de contenido, así como replicando retos, e incluso imponiéndolos. Pero esta vez, formar parte de la tendencia le podría traer grandes consecuencias a la artista.

Thalía esta vez se unió a una nueva tendencia en esa red social que, al parecer, podría ser perjudicial para quienes lo hayan realizado, y la privacidad de las personas se vería gravemente afectada.

Se trata del Silhouette Challenge, el cual es un reto que se basa en realizar un baile con ropa ancha, en un principio, para luego aparecer en la grabación con un vestuario bien ajustado, o en algunos casos, sin usar absolutamente nada, pero bajo el efecto de un filtro rojo, que opaca por completo la figura de la persona y en la que solo se puede observar una silueta negra.

Las personas que hicieron el video sin ropa podrían resultar afectadas

La famosa actriz mexicana se unió al reto grabándose en un baño, mientras cepilla sus diente. Aparece vistiendo una pijama de tela satinada, y de fondo la canción 'Put your head on my shoulder', posteriormente, Thalía seximente se acerca a la cámara, con el filtro rojo y un efecto de ralentización, va haciendo suaves movimientos y se observa su silueta negra.

Me encanta este trend, pero siempre me caigo”, escribió la cantante bajó el post, que tiene más de dos millones de reproducciones.

Hasta ahí todo va bien, y parece ser un inocente challenge de la red, sin embargo, miles de personas hicieron un llamado para que el reto pare, puesto que el filtro rojo puede ser eliminado fácilmente por cualquier persona, y las que decidieron hacer la grabación en ropa interior o desnudas quedarían expuestas por completo. Como explica Ej Dickson, redactora de la revista Rolling Stone.

Obviamente no los voy a enlazar, pero hay videos por todo Youtube que ofrecen tutoriales para “quitar” el filtro rojo en el reto de TikTok Silhouette Challenge, en el que las mujeres bailan desnudas o parcialmente desnudas. Esto es una enorme violación consentida [de la privacidad] y Youtube debería retirarlos [los tutoriales] lo más pronto posible”, explicó Dickson.

Hasta ahora Thalía no ha retirado el video, en el que parece llevar una especia de corsé, y tampoco se ha referido al respecto. Por otro lado, según medios especializados TikTok estaría estudiando eliminar el challenge, aunque no han emitido ningún tipo de declaraciones acerca de ello.

