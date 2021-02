Humberto Dupeyrón desmiente que su hija fue abusada sexualmente y dice que "Ella no lo dijo"

Hace unos días, la actriz y cantante Natasha Dupeyrón dijo que sufrió abusos y dio un mensaje a todas las personas que han sido víctimas. Ahora su padre Humberto Dupeyrón afirma que todo fue una mala interpretación de sus declaraciones, dejando claro que su hija no sufrió ningún abuso. “Ella está en un grupo de mujeres que sufren este tipo de cosas y está en pro de la mujer. Ella defiende todas estas causas difíciles. De ahí ha dado entrevistas y yo no sé cómo se malinterpretó”, explicó el actor al conversar con el equipo del programa mexicano Sale el Sol.

En vista de su afirmación, los presentadores del espacio televisivo le preguntaron a Humberto si todo se trataba de un discurso para llamar la atención, y en defensa de Natasha aseveró que “¡No, tampoco, tampoco! Ella defiende a estas mujeres. ¡Es una mentira y ella no lo dijo! Eso es mentira. Nunca he sufrido por mi hija ningún tipo de problema, ¡yo te lo diría!”. Además compartió que la propia actriz le escribió por la polémica.

“Mi hija me habló para decir ‘Papá, yo no sé cómo entendieron estas personas que a mí me había pasado algo así… A mí no me ha pasado nada, papá'”, por lo que Humberto, como buen padre, tomó al toro por los cachos para aclarar frente a las cámaras que todo se trató de un mal entendido, y que el mensaje de Natasha fue tergiversado.

¿Cómo surgió el rumor de que Natasha Dupeyrón fue abusada?

Fue a través de sus historias en Instagram que la cantante y modelo compartió su relato a través de varios videos cortos. La estrella narró “me invitaron a participar en una canción, junto a otras mujeres de todo el mundo. Es una canción que habla de feminismo, libertad, empoderamiento, amor y obviamente dije que sí, porque soy feminista, porque creo en el movimiento fielmente,… Una parte de mí no quería ir, era un holgazán, no quería estudiar la canción, pero fui con la mejor actitud… pero tenía esta sensación tan extraña”, comenzó la actriz.

De acuerdo con lo dicho por Natasha, no fue hasta después de grabar la canción que se dio cuenta de lo que estaba pasando y encontró la razón para hablar sobre el abuso. “Acabo de llegar a una parte de la canción que no sabía que podría doler mucho… El caso es que la frase era 'no nos vamos a callar' y se repitió muchas veces… y mientras la cantaba me di cuenta de que por eso no lo hacía… Tenía miedo de decir estas palabras en voz alta, porque me resonó y porque me sentí identificada con lo que estaba cantando”, dijo la actriz, lo que confundió a sus seguidores al pensar de que hablaba de haber sido víctima.

La joven de 29 años pidió a sus fans que no se juzgaran a sí mismos, que trabajaran en sí mismos y en el amor propio: “Ser valiente requiere muchas cosas y todo está en su momento. No es fácil sentirse vulnerable, no es fácil sentirse víctima, no es fácil experimentar abuso. No te juzgues si aún no puedes hablar, aunque te apetezca, porque requiere muchas cosas, trabajo personal y amor propio”, concluyó.