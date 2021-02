Eduardo Yáñez dio su versión luego de manotearle el micrófono a un periodista

Al estilo de Britney Spears, Oops! Eduardo Yáñez lo hizo otra vez. El actor mexicano se vio envuelto en una serie de críticas por haber atacado a un reportero que lo abordó en el aeropuerto de México, y ha tenido que salir en su defensa. “Los que realmente me conocen saben que siempre me he llevado bien con ellos; desafortunadamente las personas con quien he tenido alguna desavenencia ni siquiera los conozco ni ellos a mí”, afirmó para el programa "Hoy" del Canal de Las Estrellas haciendo referencia al altercado.

El actor continuó, “es cuestión de respeto mutuo, siento que no lo ha habido de aquella parte y yo debería ser más inteligente y mejor ignorarlos”. Además enfatizó que él se debe es a su público, no a la prensa: “Yo al público lo amo, para ellos trabajo, claro que recibo un sueldo y de eso como, pero mi satisfacción más grande es tener al público contento con mi trabajo, porque a ellos lo dirijo principalmente”.

Sin embargo, Eduardo reconoce que como ser humano tiene sus días buenos y días malos. “Yo me imagino que hay cosas buenas y cosas malas en la vida, pero como ser humano que soy tengo mis variaciones: arriba y abajo, pero hipócrita no soy. Y cada quien tiene sus motivos para hacer algo”, señalo el actor.

Los antecedentes contra la prensa de Eduardo Yáñez

Esta no es la primera vez que Yáñez se ha enfrentado a la prensa. En 2017 el mexicano abofeteó al reportero de Univision Paco Fuentes durante su paso por la alfombra roja de Hollywood. De acuerdo al video de hace cuatro años, el reportero está haciéndole preguntas sobre la página de GoFundMe del hijo de Eduardo cuando el actor cayó en la violencia para mostrar su incomodidad con la conversación.

El hijo de Eduardo creó una página de GoFundMe para pagar un automóvil que había chocado recientemente. Ellos mantienen una relación tensa que se hizo pública en junio de 2017 después de que el hijo acusara a su famoso padre en Twitter de ser adicto a las drogas, racista y abusador de mujeres. Durante la entrevista, Paco le pregunta a Eduardo por qué su hijo no solo le pide el dinero a su padre, y él respondió “Si estás tan preocupado por mi hijo, envíale el dinero”.

El reportero responde que solo está haciendo su trabajo y le recuerda a Eduardo que la prensa es el vínculo entre las figuras públicas y el pueblo. “No eres el vínculo entre nada y deja de faltarme el respeto”, sostuvo antes de abofetearlo. Luego el actor se disculpó: “Quiero pedir una disculpa sincera al público y a la persona afectada por mi acción. No fue correcto. Mi vida personal no está a la venta”.

