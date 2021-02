A Carolina Jaume se le vio la faja, y mira cómo reaccionaron sus seguidores

Carolina Jaume sorprendió con una fotografía, en sus redes sociales, luciendo tan solo una faja y logró derretir a sus seguidores, gracias a las despampanantes curvas que posee la bella presentadora nacida en Guayaquil, y que sobresalen en ese sexi atuendo.

Carolina Milena Jaume Saporiti, a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen más de dos millones de personas @carolinajaume presumió su cuerpazo vistiendo una faja de una reconocida marca a la que está promocionando.

"Rubias y morenas, sacan a un hombre de penas. Encuesta [email protected] les gustan rubias como yo o morenas como @mayitaarizaga", escribió Jaume debajo de la publicación y agregó, "NO HAY NADA que una BUENA FAJA no consiga".

Ud es bella, pero en realidad todas son hermosas". "Qué guapas". "Rubias". "Lindas". "Un corazón porque también tuviste que virar el teléfono para Poderla Apreciarla Mejor". "Esta muy bonita las dos pero voy por mi Carolina Jaume. Es alguien especial una señora con 3 hijos. Nunca en mi vida he visto con ese cuerpo y parece una de 25 -años-, que son pocas las que lo tienen. La admiro mucho por su dedicación en su cuerpo y persona como mujer, y madre. No importa que no gane la faja. Es la verdad, la mujer tiene que quererse mucho como ella lo hace, no se pueden abandonar. La mujer cada día tienen que verse bella para ella misma". "¡Wow….que difícil elección!". "Lindas y regias".