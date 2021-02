Actriz de “Betty La Fea” hace llamado a la prevención del Cáncer de Mama

Una de las actrices más recordadas de la telenovela “Betty La Fea” ha prestado su voz para que sus seguidoras comiencen a crear conciencia sobre el autoexamen y prevenir el avance del cáncer de mama en cada una. Natalia Ramírez, quien dio vida a Marcela Valencia, compartió con el programa colombiano “Lo sé Todo” cada detalle sobre su experiencia con la detección de una masa que tuvo en uno de sus senos.

“Como una abanderada de esta campaña de toquémonos, revisémonos… y es que uno nunca cree que le va a tocar a uno, uno cree que eso es por allá lejos, para los demás. Y a veces nos descuidamos muchísimo, tanto hombres como mujeres, sobre todo los hombres sí que no se tocan”, comenzó narrando Natalia en el clip compartido por el programa en su cuenta oficial de Instagram.

La actriz continuó “yo no me di cuenta de nada. Yo fui a mi chequeo normal y ahí fue, ni siquiera en la mamografía, sino en la ecografía fue que se vio el tumor. Hicieron la biopsia, y todo ese proceso que mucho susto da… Pensé que podía llegar a ser un cáncer o un tumor maligno, y eso da mucha angustia”.

Natalia Ramírez compartió su historia en diciembre de 2020

La estrella de la televisión no había percibido nada extraño en su seno, pero su doctora le sugirió hacerse una ecografía. “Me hice una ecografía de seno, que fue lo que me mandó mi mastóloga y me encontraron una ‘pepita’, entonces me hicieron una biopsia, que era el siguiente paso”, explicó en el clip que compartió en sus redes sociales el pasado 12 de diciembre de 2020.

Aunque el resultado de su examen fue benigno, el susto la hizo querer colaborar con el llamado de conciencia por el cáncer de mama. “Gracias a Dios el resultado fue benigno y no tuve mayores consecuencias, pero mi mensaje es porque sigo insistiendo en que el autoexamen, la mamografía, la ecografía, todo lo que las mujeres tenemos que hacer para evitar el cáncer de mama es indispensable”, sostiene en el video.

Para Natalia este chequeo anual es de vital importancia para todas las personas, por lo que ella afirma que es rutina para ella estar atenta al autoexamen, y su control médico. “Esto no es ajeno a ninguna de nosotras, ni de nosotros porque los hombres también pueden llegar a tener cáncer de mama. Por favor cuidémonos”.

