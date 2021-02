“Yo soy exageradamente paisa”: Karol G le cuenta todo a Nicky Jam

Nicky Jam ha abierto una nueva brecha en su camino artístico, y ahora no solo es uno de los mayores líderes del género urbano sino también un entrevistador de altura para su espacio “The RockStar Show” por su canal de Youtube. Después de entrevistar a Maluma y El Alfa, ha sido el turno a la silla de Karol G, donde la colombiana confesó desde su pasado hasta sus más grandes sueños hablando con el boricua.

Durante la conversación Karol G recordó sus viejos tiempos, de cómo buscaba espacios para ser escuchada, parte de su paseo por el sendero con otros talentos como J Balvin, así como los detalles de donde nació el tema “Bichota”, el más reciente hit musical de la colombiana que ha conquistado todas las listas musicales.

Entre risas y quizás un poco de nervios por ser entrevistada por uno de sus ídolos, sostiene que “los colombianos evolucionamos el sonido de ustedes”, refiriéndose a Puerto Rico, “y le hicimos como un sonidito especial de Colombia, pero seguíamos aprendiendo de ustedes”. Así lo explicó Karol a Nicky mientras lucía una camiseta y un pantalón negro, zapatilla a juego y su cabello degradado a un tono miel y con ondas sueltas.

Karol G confiesa que una llamada de Anuel inspiró “Bichota”

Sentada en el sillón con sus piernas cruzadas, comienza a decir que “El sentido de la canción Bichota es para que todo el mundo se siente como se tiene que sentir”. Cuando Nicky le dice que está “dura” su canción y referirse hacia dónde sacó este nombre, ella explicó “Él (Anuel) hablaba por teléfono a cada rato y decía el bichote de no sé dónde, ese es el bichote, y yo bebé y qué es bichote…. Y a qué tipo de mujer es bichota y me dijo no, a las mujeres no le decimos bichota y yo qué! Pues yo haré una canción que se llame bichota”, contó la colombiana.

Por su relación con el puertorriqueño Anuel AA, Nicky Jam le preguntó a la artista oriunda de Medellín si ya sabía hablar boricua, haciéndole referencia a la frase “Mira mami qué paso, ya tu sabes”, a lo que ella respondió: “No! Yo soy exageradamente paisa… no me pidas eso. No quiero hacer ese oso, mira mami qué paso, ya tú sabes. Hoy escogí ponerme los mahones negros”, para hablar de sus pantalones y Nicky le explica que los mahones son los jeans.

Descubre más de este tema

Karol G muestra como sí se puede ser sexi hasta con botas de combate Karol G lució unas botas de combate de la marca Christian Dior con una minifalda que dejó ver sus hermosas y tonificadas piernas.

Karol G muestra cómo logra tener unos glúteos de infarto con su rutina de ejercicios Karol G muestra cómo logra tener unos glúteos de infarto con su rutina de ejercicios. La colombiana compartió videos de entrenamientos que realiza.