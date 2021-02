“En ese lugar me enamoré de él”: Alejandra Jarmillo no volverá a “En Contacto”

Una noticia que quizás muchos sugerían pero no querían confirmar era la “despedida” de Alejandra Jaramillo de la pantalla chica, sobre todo de los escenarios de “En contacto”. La directora de la revista matutina transmitida por Ecuavisa, Betty Mata, afirmó que la presentadora no quiere volver al programa en el que se enamoró de su fallecido novio Efraín Ruales.

En medio de unas declaraciones, Mata reveló que llamó a Alejandra el 27 de enero cuando fue abatido Efraín. “Me contestó y me dijo, llorando, desconsolada, le dispararon a Efraín y me dicen que no tiene signos vitales”, sostiene la directora. Además asevera que Alejandra le comentó “No sé cómo volver, no sé si pueda volver, en ese lugar yo me enamoré de él”.

Además, la propia Betty ha compartido su proceso de duelo que no solo lleva el nombre de Ruales, sino también suma la muerte del padre de Henry Bustamante este 5 de febrero. “He llorado y seguiré llorando. Hacerlo me permite sacar este dolor que llevo por dentro a causa de su partida y por la forma en que se dio. No sé cuánto tiempo dure esta etapa. No solamente es mi dolor sino el de todo un equipo y de un país”, asentó según la revista digital Expreso.

La presentadora de televisión llevaba una relación de más de un año con Efraín Ruales, tras compartir día a día en el set de “En Contacto”, y ha sido una de las personalidades más afectadas tras la muerte del también músico y actor. El 27 de enero, día que fue asesinado Ruales, Jaramillo compartió una serie de imágenes y escribió “No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar. Y nuestro matrimonio? Y los 4 hijos que querías tener?”.

Alejandra Jaramillo y su escandaloso silencio

Después de su emotivo mensaje, en el que terminó narrando sus anhelos, Alejandra se mantuvo en un silencio comprensible hasta cumplir una semana de duelo. El 3 de febrero dejó que sus seguidores leyeran algunos de sus mensajes de whatsapp con Efraín, días antes de su inesperada partida, esas últimas palabras que le recuerdan a ese compañero que estuvo junto a ella hasta el último momento. “Eres y serás el amor de mi vida”, “Hola Alejandra Jaramillo! Quiero recordarte que valoro mucho tu amistad! Tu compañía, valoro la persona que eres y tu gran corazón! Gracias por ser la novia que eres. Dios me ha bendecido al ponerte a mi lado porque siento que me hago más fuerte! TE AMO”.

Entre sus románticas respuestas, Alejandra deja leer “Mi vidaaaaaa eres maravilloso! Un rey completo. Gracias por ese amor tan sincero y bondadoso que de más! Solo quiero respetarte y ser recíproca contigo y enamorarme más y más y más cada día… Yo te amo mi amor, aprendemos juntos en este camino”. Desde estas imágenes la estrella de Ecuavisa se ha mantenido en total discreción y parece que su silencio se mantendrá incluso frente a la pantalla por un tiempo, lo que ha ensordecido a sus seguidores.

Descubre más de este tema