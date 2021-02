Camilo canta “Como la Flor” de Selena Quintanilla tras ser criticado por su comentario

Camilo se ha catapultado en la palestra musical por sus grandes éxitos, como “Vida de Rico” y “Ropa Cara”, además de su tierna relación con su esposa Evaluna Montaner. Pero hace unos días el cantante no fue tendencia por sus logros musicales, ni por los clips de TikTok con su amada, sino por admitir que no sabía nada de la estrella Selena Quintanilla.

Tras enfrentar duras críticas al desconocer el éxito de la Reina del TexMex, decidió interpretar “Como la Flor” en acústico. Su Instragram Stories fue la pantalla para tomar su guitarra y, con su sweater beige, sus particulares bigotes y sus largos aretes, para interpretar una versión más romántica del éxito de Selena Quintanilla. Las reacciones de sus seguidores son informales, ya que solo pueden leerse aquellas referidas en las cuentas fanpages del cantante o páginas de farándula.

Todo comenzó cuando en una reciente entrevista con Buzzfeed, el intérprete de “Ropa Cara” tuvo que adivinar el nombre del cantante que estaba sonando, si se equivocaba tenía que hacer una penitencia, todo fue de lujo para él hasta que sonó una canción de Selena Quintanilla. Camilo nunca reconoció la voz de la artista, interpretada por Jennifer López en su cinta biográfica, y cuando le dijeron quién era la cantante dijo que no sabía quién era ella.

Antes de comenzar el juego Camilo advirtió “Soy muy malo te digo. Aunque a veces me doy sorpresas. O sea a veces sé de canciones que nadie sabe, a veces hay otras que son ‘cómo no te la sabes’”. Y justamente le tocó, como segunda adivinanza, la canción “Techno Cumbia” para lo que él solo respondió “nunca la escuché… no sé cuál es”. Al seguir la conversación sobre su primera cita con Evaluna afirmó, “no se Selena pero si sé de Evaluna”.

¿Tiene la culpa Camilo de no conocer a Selena Quintanilla?

La diferencia generacional podría ser un lapso a favor de Camilo; sin embargo, la fama ha resurgido para Selena con la serie biográfica transmitida por Netflix, por lo que cientos de seguidores de la cantante se sintieron ofendidos porque el joven colombiano admitiera no conocer a la fallecida estrella, ni su música, que ha sido tan referencial en la cultura pop de la música latina.

“No, no sé quién es, no tengo idea. Nunca la escuché, no sé nada de ella” concluyó el artista entre risas. Temas como “Amor Prohibido”, “Bidi Bidi Bom Bom” y “Como la Flor” han sido coreados por millones de personas en toda Latinoamérica, y a pesar de que la estrella perdió la vida hace más de 20 años, sigue vigente y Camilo lo ha reconocido con el homenaje que decidió rendirle para reivindicarse.

